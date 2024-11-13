Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?

Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца

3:59
Зоосфера » Кошки

Правильное питание является важной частью заботы о благополучии вашего питомца. Корм для кошки нужно подбирать с учетом её возраста, здоровья, активности и предпочтений. 

Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Учитывайте возраст кошки

Возраст питомца играет значительную роль в выборе корма. 

  • Котята (до 1 года) требуют корм с высоким содержанием белка и калорий, так как они находятся в стадии активного роста. Специальные корма для котят будут обеспечивать их необходимыми витаминами и минералами.
  • Взрослые кошки (от 1 до 7 лет) нуждаются в сбалансированном рационе, который будет поддерживать их здоровье и энергию на должном уровне. Важно выбирать корм с оптимальным содержанием жиров и углеводов.
  • Старшие кошки (старше 7 лет) могут нуждаться в диетах с низким содержанием калорий и специальными добавками, поддерживающими здоровье суставов и органов. Консультируйтесь с ветеринаром о подходящих вариантах.

Учитывайте состояние здоровья

Если у вашей кошки есть хронические заболевания или особые потребности (например, проблемы с почками, аллергии), важно выбирать специализированные корма. 

  • Корма для контролируемого веса могут быть полезны для кошек с избыточным весом.
  • Гипоаллергенные корма могут помочь кошкам, страдающим от аллергий.
  • Ветеринар может порекомендовать лечебный корм для поддержания здоровья питомца.

Состав корма

При выборе корма внимательно изучайте его состав. 

  • Белки: Кошки — хищники, и белок должен занимать основное место в их рационе. Проверяйте, чтобы на первом месте в списке ингредиентов стояли источники белка, такие как мясо или рыба.
  • Жиры: Полезные жиры обеспечивают энергию и поддерживают здоровье кожи и шерсти. Они должны быть хорошо сбалансированы.
  • Углеводы: Хотя они не являются основным источником пищи для кошек, небольшое количество углеводов может присутствовать для энергии.
  • Витамины и минералы: Эти добавки необходимы для общего здоровья и функционирования организма.

Вид корма

Существует несколько видов корма для кошек, и вы можете выбрать тот, который больше подходит вашему питомцу:

  • Сухой корм: Удобен в использовании, хорошо защищает зубы кошки от налета, но важно следить за питьевым режимом.
  • Влажный корм: Содержит больше влаги, что полезно для поддержания гидратации, но может быть дороже.
  • Смешанное кормление: Комбинация сухого и влажного корма дает разнообразие и помогает обеспечить питомца всем необходимым.

Происхождение корма

Обращайте внимание на производителей корма. Лучше выбирать корма от известных брендов, которые имеют хорошую репутацию и придерживаются стандартов качества. Читайте отзывы и рекомендации других владельцев кошек, а также консультируйтесь с ветеринаром.

Привычки и предпочтения

Каждая кошка уникальна и имеет свои предпочтения. Иногда может понадобиться несколько пробных упаковок, чтобы понять, какой корм больше нравится вашему питомцу. Следите за реакцией вашей кошки — общее состояние, энергия и состояние шерсти могут подсказать, подходит ли ей выбранный корм.

Выбор корма для кошки — это важное решение, которое повлияет на здоровье и благополучие вашего питомца. Учитывайте возраст, состояние здоровья, состав и предпочтения вашей кошки, чтобы обеспечить ей качественное и сбалансированное питание. Не стесняйтесь консультироваться с ветеринаром для получения рекомендаций и советов по выбору корма. Правильный корм — залог долголетия и здоровья вашего пушистого друга!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Наука и техника
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?
Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне
Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.