Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке. Более 70 кошек и собак из Центра "Юна" будут ждать своих новых владельцев на этом мероприятии. Все животные проходят вакцинацию, чипирование и предлагаются для усыновления абсолютно бесплатно.
Для того чтобы стать законным хозяином, нужно лишь предъявить паспорт и подписать договор о заботливом обращении с питомцем.
На выставке также пройдут лекции для детей, где в игровой форме расскажут о гуманном и ответственном отношении к домашним животным и правильном уходе за ними.
Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов. Посетители могут принести корма, лекарства, игрушки и другие вещи. Список необходимых пожертвований доступен по ссылке.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу: Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2. Все детали о выставке и программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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