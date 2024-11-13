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Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве

1:15
Зоосфера

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ "Город" на Рязанке. Более 70 кошек и собак из Центра "Юна" будут ждать своих новых владельцев на этом мероприятии. Все животные проходят вакцинацию, чипирование и предлагаются для усыновления абсолютно бесплатно.

Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для того чтобы стать законным хозяином, нужно лишь предъявить паспорт и подписать договор о заботливом обращении с питомцем.  

На выставке также пройдут лекции для детей, где в игровой форме расскажут о гуманном и ответственном отношении к домашним животным и правильном уходе за ними.   

Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов. Посетители могут принести корма, лекарства, игрушки и другие вещи. Список необходимых пожертвований доступен по ссылке.  

Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в ТРЦ "Город" на Рязанке по адресу: Москва, Рязанский пр., 2, корпус 2. Все детали о выставке и программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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