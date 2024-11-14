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Как помочь кошке полюбить переноску — полезные советы

1:09
Зоосфера

Переноска — необходимый аксессуар для каждого путешествия с кошкой, даже если питомцу не слишком нравится проводить время внутри. Она обеспечивает безопасность животного и минимизирует риск его побега.

Как помочь кошке полюбить переноску — полезные советы
Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, PDM

Чтобы кошка воспринимала переноску как безопасное место, а не угрозу, важно правильно выбрать модель, подходящую по размеру и форме, и приучать питомца с раннего возраста. Внутрь можно положить предмет одежды, пропитанный запахом хозяина, что поможет кошке почувствовать себя в безопасности. Лакомства, игрушки и мягкие поглаживания также помогут питомцу привыкнуть к новой обстановке.

Когда кошка начнет спокойно входить в переноску, попробуйте закрывать дверцу постепенно. Сначала — на несколько минут, потом время можно увеличивать. Если питомец проявляет сильное беспокойство, возможно, помогут спреи с феромонами, создающие успокаивающий эффект.

Особенно важно начинать знакомство с переноской в раннем возрасте, так как взрослые кошки, как правило, сложнее переносят новшества и требуют больше времени для привыкания.

Уточнения

Переноски для домашних животных - небольшие переносные коробки, ящики или клетки, используемые для перевозки мелких животных, таких как кошки, собачки, миниатюрные свиньи, хорьки, куры, морские свинки и т. д. из одного места в другое.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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