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Как подружить собаку с новым питомцем

1:04
Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился рекомендациями о том, как помочь собаке принять новых питомцев — кошку или щенка. Основной задачей, по его словам, не является стремление подружить животных, а создание комфортной обстановки для их мирного сосуществования.

Как подружить собаку с новым питомцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кинолог советует оценить уровень социализации собаки и ее возможную реакцию на новое животное. Если собака не проявляет сильного беспокойства, можно пригласить в дом нового питомца. Однако знакомство должно проходить постепенно: важно разграничить территории, чтобы у каждого животного было собственное место. Питомцев следует поощрять за спокойное и позитивное поведение друг с другом и поровну распределять внимание.

Голубев также рассказал, что собаки выбирают хозяев не по внешности, а по чувству безопасности и предсказуемости, которое человек им дарит. Собаки больше доверяют тем, кто обеспечивает им стабильный уход и заботу.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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