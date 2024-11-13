Три простых способа отучить кошку гулять по кухонным поверхностям

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые кошки не прочь разгуливать по столам, иногда прихватывая при этом угощение. Для хозяев это может стать настоящей проблемой. Ветеринар Рэй Спрэгли объясняет причины такого поведения и делится советами, как отучить питомца.

Фото: flickr.com by yeowatzup, CC BY 2.0

Почему кошки гуляют по столам

"Кошки часто ищут возвышенные места, чтобы контролировать свою территорию", — рассказывает ветеринар. Это поведение связано с инстинктом хищника, которому необходимо иметь стратегическое преимущество для наблюдения. Также кошек привлекают тепло, солнечные лучи и запах еды, оставшийся на поверхности.

Как отучить кошку от прогулок по столам

Убирайте еду и привлекательные предметы. Чем меньше интересных для кошки объектов, тем ниже вероятность, что она захочет исследовать поверхность.

Установите высокое место для обзора. Специальное "кошачье дерево" или доступная полка помогут кошке удовлетворить потребность в возвышении.

Переместите лакомства. Храните кошачьи угощения подальше от столов, чтобы питомец не находил "ароматные" поводы для прогулок по ним.

Попробуйте технику обучения с кликером. Щелчок кликера в сочетании с лакомством может помочь кошке ассоциировать хорошие действия с наградой. По словам ветеринара, это позволяет мягко и без агрессии приучить кошку не забираться на стол, а перемещаться на специальное место.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



