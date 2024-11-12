Эксперт дала советы по содержанию питомцев в холодное время года

По ее словам, если собаки живут в вольере или на цепи, неважно, уличное содержание, то, естественно, утепляются будки, более калорийная пища становится, теплая, подогретая, если это каша или супы. Если это домашние питомцы, питание остается одно и то же. Что касается кошек, в это время они перестают ходить на улицу.

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"Рацион у домашних животных, именно квартирного содержания, остается тот же. Меняется рацион только рацион, который содержится в вольерах. А так, в принципе, ничего", — отметила специалист.

Если собака живет в вольере, то зимой нужно сделать более калорийную пищу, чтобы было больше калорий, чтобы собака могла себя согревать ночью.

"Что касается прогулок, многие собаки любят поваляться, побесится в снегу. Есть такие крупные. Некоторые средние породы. Зачем их в этом ущемлять? Это никак не влияет. Они все равно пойдут домой и там согреются. Поэтому все, как было, так и остается", — добавила эксперт.