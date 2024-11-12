Орнитолог перечислил опасные продукты для пернатых

Многие люди испытывают жалость к этим маленьким пернатым и стремятся помочь им с кормлением. Однако не всякая "типичная" пища будет для них полезной. Орнитолог и кандидат биологических наук Евгений Коблик, работающий в зоологическом музее МГУ, поделился рекомендациями по выбору корма.
Летом синицы предпочитают насекомых, а в осенне-зимний период могут питаться семечками и разными зёрнами. Наилучшим вариантом являются зерновые смеси, как, впрочем, и для большинства мелких воробьиных птиц.
Они сами выбирают, что им нужно. Особенно они любят подсолнечные семечки, но стоит помнить, что жареные семена могут оказаться вредными для синиц и других мелких птиц, передает Life. ru.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.