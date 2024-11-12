Орнитолог перечислил опасные продукты для пернатых

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди испытывают жалость к этим маленьким пернатым и стремятся помочь им с кормлением. Однако не всякая "типичная" пища будет для них полезной. Орнитолог и кандидат биологических наук Евгений Коблик, работающий в зоологическом музее МГУ, поделился рекомендациями по выбору корма.

Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Летом синицы предпочитают насекомых, а в осенне-зимний период могут питаться семечками и разными зёрнами. Наилучшим вариантом являются зерновые смеси, как, впрочем, и для большинства мелких воробьиных птиц.

Они сами выбирают, что им нужно. Особенно они любят подсолнечные семечки, но стоит помнить, что жареные семена могут оказаться вредными для синиц и других мелких птиц, передает Life. ru.