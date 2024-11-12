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В Черногорске с электроопоры сняли спящую рысь

1:03
Зоосфера

В Хакасии, в городе Черногорск, была проведена операция по спасению рыси, которая оказалась на электроопоре. По предварительным сведениям, дикая кошка могла быть загнана на столб бездомными собаками.

В Черногорске с электроопоры сняли спящую рысь
Фото: commons.wikimedia.org by Доктор рукиноги, CC BY-SA 3.0

Представители Минприроды региона сообщили, что, вероятно, животное ранее жило у человека, так как не проявляет страха перед людьми. Эксперты отметили, что самостоятельно рысь не смогла бы спуститься с опоры.

Спасением животного занимались сотрудники Охотнадзора. Отмечается, что электроопора была отключена от электросети, что сделало операцию более безопасной. В настоящее время рысь находится на карантине в хакасском Центре живой природы.

Минприроды Хакасии добавляет, что рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью и внесена в список диких животных, содержание которых запрещено. За нарушение данного правила предусмотрено административное наказание.

Уточнения

Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ "рыжий") — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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