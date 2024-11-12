В Черногорске с электроопоры сняли спящую рысь

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Хакасии, в городе Черногорск, была проведена операция по спасению рыси, которая оказалась на электроопоре. По предварительным сведениям, дикая кошка могла быть загнана на столб бездомными собаками.

Представители Минприроды региона сообщили, что, вероятно, животное ранее жило у человека, так как не проявляет страха перед людьми. Эксперты отметили, что самостоятельно рысь не смогла бы спуститься с опоры.

Спасением животного занимались сотрудники Охотнадзора. Отмечается, что электроопора была отключена от электросети, что сделало операцию более безопасной. В настоящее время рысь находится на карантине в хакасском Центре живой природы.

Минприроды Хакасии добавляет, что рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью и внесена в список диких животных, содержание которых запрещено. За нарушение данного правила предусмотрено административное наказание.

Уточнения

Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ "рыжий") — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).



