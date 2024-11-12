В Кунгуре шпиц головой застрял в консервной банке

В Кунгуре спасатели помогли шпицу, застрявшему головой в консервной банке. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

По их словам, к ним обратились владельцы питомца, которые сообщили о случившемся инциденте. Собачка оказалась в бедственном положении, засовывая свою мордочку в открытую консервную банку, но не смогла самостоятельно выбраться.

В службе отметили, что поступил звонок с просьбой о помощи в освобождении собаки от банки. На место происшествия немедленно выехали спасатели ГОР 5. Прибыв на место, они с помощью ловкости рук и без использования каких-либо инструментов успешно вызволили четвероногого друга из "железной ловушки". В результате операции животное не пострадало.

Уточнения

Шпиц (Вахау) (нем. Spitz (Wachau)) — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.





Кунгу́р - город краевого значения в Пермском крае, административный центр Кунгурского административного района (в состав которого не входит) и Кунгурского муниципального округа.



