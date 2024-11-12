Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арктик СПГ 2 почти полностью приостановил добычу на своих газовых месторождениях
82-летнийЛев Лещенко пожаловался на усталость
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков
У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей
Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам

В парке Лосиный остров живут краснокнижники

Зоосфера

В 2024 году в национальном парке "Лосиный остров" было впервые обнаружено более десяти редких видов животных и растений, среди которых находятся исчезающие виды, такие как чеглок, гребенчатый тритон и рыжие лесные муравьи. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В сообщении уточняется, что 11 ноября в ситуационном центре правительства столицы прошло заседание научно-экспертного совета, на котором обсуждались вопросы сохранения и развития "Лосиного острова". Эксперты предложили различные меры, направленные на защиту биоразнообразия и восстановление лесных экосистем нацпарка.

Среди рекомендаций ученых — создание центра реабилитации и реинтродукции животных, климатической станции и научно-образовательного центра. Эти слова цитирует пресс-служба, ссылаясь на руководителя департамента Юлию Урожаеву.

Кроме того, в Москву вернулись редкие виды птиц, ранее считавшиеся вымершими. В мэрии столицы сообщается о таких птицах, как серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед.

В парках и лесах мегаполиса были найдены краснокнижные пернатые, такие как сапсан, скопа, малый подорлик и мандаринка, что, по мнению властей, свидетельствует о положительных изменениях в экологии города.

По состоянию на 2024 год в столице обитает 154 вида птиц, из которых почти половина, а именно 70 видов — из Красной книги Москвы.

Уточнения

Лоси́ный О́стров - лесной массив на территории Москвы (районы Метрогородок, Гольяново, Богородское и, незначительно — Сокольники и Ярославский) и Московской области (городские округа Балашиха, Королёв, Мытищи и Щёлково).

Кра́сная кни́га - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей
Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка
Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам
Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения
Назван доступный способ замедления старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.