В парке Лосиный остров живут краснокнижники

В 2024 году в национальном парке "Лосиный остров" было впервые обнаружено более десяти редких видов животных и растений, среди которых находятся исчезающие виды, такие как чеглок, гребенчатый тритон и рыжие лесные муравьи. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В сообщении уточняется, что 11 ноября в ситуационном центре правительства столицы прошло заседание научно-экспертного совета, на котором обсуждались вопросы сохранения и развития "Лосиного острова". Эксперты предложили различные меры, направленные на защиту биоразнообразия и восстановление лесных экосистем нацпарка.

Среди рекомендаций ученых — создание центра реабилитации и реинтродукции животных, климатической станции и научно-образовательного центра. Эти слова цитирует пресс-служба, ссылаясь на руководителя департамента Юлию Урожаеву.

Кроме того, в Москву вернулись редкие виды птиц, ранее считавшиеся вымершими. В мэрии столицы сообщается о таких птицах, как серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед.

В парках и лесах мегаполиса были найдены краснокнижные пернатые, такие как сапсан, скопа, малый подорлик и мандаринка, что, по мнению властей, свидетельствует о положительных изменениях в экологии города.

По состоянию на 2024 год в столице обитает 154 вида птиц, из которых почти половина, а именно 70 видов — из Красной книги Москвы.

Уточнения

Лоси́ный О́стров - лесной массив на территории Москвы (районы Метрогородок, Гольяново, Богородское и, незначительно — Сокольники и Ярославский) и Московской области (городские округа Балашиха, Королёв, Мытищи и Щёлково).



Кра́сная кни́га - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.



