Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар рассказал, что делать, если животное проглотило инородный предмет
Почему не стоит ждать весны для обрезки яблонь — важные советы для сада
Как сохранить молодость и красоту кожи рук зимой
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Трамп пугает Украину. Из-за чего переживает Киев?
Скрылись без оружия: из воинской часть под Новосибирском дезертировали 10 солдат
В Госдуме попросили Министерство природы вмешаться в проблемы с бездомными животными
Как отличить оригинальный антифриз от подделки: важные советы водителям
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек

При встрече с лисой нужно вести себя так, иначе вы будете в опасности

1:02
Зоосфера

Биолог Павел Глазков рассказал, что нужно делать, если вы встретили лису, как сообщает Москва 24.

При встрече с лисой нужно вести себя так, иначе вы будете в опасности
Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, CC BY 2.0

По словам эксперта, в связи с наступлением холодов все чаще можно встретить лис. Важно правильно действовать при встрече с ними. Прежде всего, при случайной встрече не нужно подкармливать животное, хотя оно и может охотно идти на контакт. Лучше всего отпугнуть лису, взяв в руки палку или подняв руки вверх. Еще можно начать кричать или топать ногами.

Если подкармливать лису, то появляется риск того, что вы заразитесь опасным заболеванием или будете укушены. Например, можно заразиться бешенством или стригущим лишаем.

"Были случаи, когда животное спокойно ело с рук, но в какой-то момент ему что-то не нравилось, и оно кусало за палец. Надо учитывать, что укус очень болезненный, ведь крайние верхние клыки у лис длинные — примерно полтора сантиметра", — сказал он.

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

Обсудить
Сейчас читают
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии
Экономика и бизнес
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах
Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.