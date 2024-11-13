При встрече с лисой нужно вести себя так, иначе вы будете в опасности

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Биолог Павел Глазков рассказал, что нужно делать, если вы встретили лису, как сообщает Москва 24.

Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, CC BY 2.0

По словам эксперта, в связи с наступлением холодов все чаще можно встретить лис. Важно правильно действовать при встрече с ними. Прежде всего, при случайной встрече не нужно подкармливать животное, хотя оно и может охотно идти на контакт. Лучше всего отпугнуть лису, взяв в руки палку или подняв руки вверх. Еще можно начать кричать или топать ногами.

Если подкармливать лису, то появляется риск того, что вы заразитесь опасным заболеванием или будете укушены. Например, можно заразиться бешенством или стригущим лишаем.

"Были случаи, когда животное спокойно ело с рук, но в какой-то момент ему что-то не нравилось, и оно кусало за палец. Надо учитывать, что укус очень болезненный, ведь крайние верхние клыки у лис длинные — примерно полтора сантиметра", — сказал он.

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

