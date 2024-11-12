Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты отмечают, что обыкновенная лисица является самым распространённым представителем своего рода. Благодаря своей высокой способности адаптироваться, она успешно живёт даже в условиях города. В городской среде лисы находят пропитание в мусорных контейнерах и парках, где обитают множество грызунов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Гайворонская, CC BY-SA 4.0

С наступлением зимы, когда запасы пищи уменьшаются, лисы могут приближаться к людям в поисках остатков еды. Заброшенные здания, подвалы и веранды служат животным безопасными укрытиями.

При встрече с лисами эксперты настоятельно рекомендуют не покормить их, так как это может привести к утрате охотничьих навыков и, как следствие, к гибели в дикой природе.

Как сообщает МИР 24, не стоит также подходить слишком близко к лисице, поскольку даже городские хищники могут проявлять агрессию. Если вы заметили, что лиса находится в заболоченном состоянии или травмирована, лучше всего обратиться в специализированную службу Москвы для получения помощи.