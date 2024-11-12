Эксперты отмечают, что обыкновенная лисица является самым распространённым представителем своего рода. Благодаря своей высокой способности адаптироваться, она успешно живёт даже в условиях города. В городской среде лисы находят пропитание в мусорных контейнерах и парках, где обитают множество грызунов.
С наступлением зимы, когда запасы пищи уменьшаются, лисы могут приближаться к людям в поисках остатков еды. Заброшенные здания, подвалы и веранды служат животным безопасными укрытиями.
При встрече с лисами эксперты настоятельно рекомендуют не покормить их, так как это может привести к утрате охотничьих навыков и, как следствие, к гибели в дикой природе.
Как сообщает МИР 24, не стоит также подходить слишком близко к лисице, поскольку даже городские хищники могут проявлять агрессию. Если вы заметили, что лиса находится в заболоченном состоянии или травмирована, лучше всего обратиться в специализированную службу Москвы для получения помощи.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.