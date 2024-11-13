Что делать, если собака постоянно ест траву? Причины и способы решения

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки едят траву

Употребление в пищу травы у собак является обычным явлением. Как правило, это нормальное поведение животных. Таким образом, ваш питомец восполнит недостающие витамины или клетчатку. Иногда это означает расстройство, при котором животное начинает есть несъедобные вещи. Иногда собаки едят траву из интереса или, наоборот, от скуки. Молодые собаки и щенки особенно часто едят траву.

Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon, CC BY-SA 3.0

Некоторые собаки чувствуют себя прекрасно после поедания травы, в то время как другие испытывают рвоту или другие симптомы. Часто собаки хотят восполнить недостаток витаминов, минералов или улучшить пищеварение таким образом.

Что делать, если ваша собака постоянно ест траву

Если ваша собака часто ест траву, вам следует отвезти ее к ветеринару. Возможно, рацион собаки не сбалансирован и животному не хватает клетчатки. Есть вероятность, что у вашей собаки есть дефицит других питательных веществ, и вам следует скорректировать рацион вашего питомца.

Также следует проверить своего питомца на психологическое здоровье. Вероятно, это может быть связано с хроническим стрессом или тревогой. В этом случае врач подскажет, что делать. При необходимости ветеринар выпишет рецепт на лечение и даст рекомендации по питанию питомца.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

