Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах

Что делать, если собака постоянно ест траву? Причины и способы решения

1:30
Зоосфера

Почему собаки едят траву

Употребление в пищу травы у собак является обычным явлением. Как правило, это нормальное поведение животных. Таким образом, ваш питомец восполнит недостающие витамины или клетчатку. Иногда это означает расстройство, при котором животное начинает есть несъедобные вещи. Иногда собаки едят траву из интереса или, наоборот, от скуки. Молодые собаки и щенки особенно часто едят траву.

Что делать, если собака постоянно ест траву? Причины и способы решения
Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon, CC BY-SA 3.0

Некоторые собаки чувствуют себя прекрасно после поедания травы, в то время как другие испытывают рвоту или другие симптомы. Часто собаки хотят восполнить недостаток витаминов, минералов или улучшить пищеварение таким образом.

Что делать, если ваша собака постоянно ест траву

Если ваша собака часто ест траву, вам следует отвезти ее к ветеринару. Возможно, рацион собаки не сбалансирован и животному не хватает клетчатки. Есть вероятность, что у вашей собаки есть дефицит других питательных веществ, и вам следует скорректировать рацион вашего питомца.

Также следует проверить своего питомца на психологическое здоровье. Вероятно, это может быть связано с хроническим стрессом или тревогой. В этом случае врач подскажет, что делать. При необходимости ветеринар выпишет рецепт на лечение и даст рекомендации по питанию питомца.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников Любви покорны все возрасты, а также боги и сказочные существа Игорь Буккер В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Последние материалы
Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров
Как выбрать идеальные хвойные растения для сада: туя или можжевельник
Местный бизнес рухнет, Абхазия превратиться в Сочи: чего боятся абхазы и почему они вышли на протест
Дмитрий Губерниев предлагает собирать деньги на проекты Алины Загитовой
В каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Почему вечерний душ может испортить ваш сон и волосы
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в маркетплейсах
Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.