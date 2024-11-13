Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому

Это может быть связано с характером хищника. Если ваш питомец мало двигается и часто остается один, скорее всего, кошке не хватает развлечений.
Питомец внезапно начинает бежать, чтобы высвободить энергию и привлечь ваше внимание. Это также может быть охотничья игра. Поэтому кошки часто бегают по дому, забираются на высокие поверхности, начинают прыгать и искать добычу.
Если у вас одна кошка, старайтесь проводить время вместе, играйте со своим питомцем и уделяйте много внимания. Покупайте специальные игрушки, так как это очень полезно для настроения вашего питомца.
Не забудьте отвезти питомца к ветеринарному врачу, если поведение вашего питомца значительно изменилось. Тем не менее иногда это может быть признаком некоторого дискомфорта у животного.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.