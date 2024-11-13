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Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому

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Зоосфера

Почему кошки бегают по дому

Это может быть связано с характером хищника. Если ваш питомец мало двигается и часто остается один, скорее всего, кошке не хватает развлечений.

Никогда не наказывайте за это! Почему кошка начинает резко бегать по дому
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Питомец внезапно начинает бежать, чтобы высвободить энергию и привлечь ваше внимание. Это также может быть охотничья игра. Поэтому кошки часто бегают по дому, забираются на высокие поверхности, начинают прыгать и искать добычу.

Если у вас одна кошка, старайтесь проводить время вместе, играйте со своим питомцем и уделяйте много внимания. Покупайте специальные игрушки, так как это очень полезно для настроения вашего питомца.

Не забудьте отвезти питомца к ветеринарному врачу, если поведение вашего питомца значительно изменилось. Тем не менее иногда это может быть признаком некоторого дискомфорта у животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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