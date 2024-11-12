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Как рыбы дышат под водой: ответ удивит вас

2:59
Зоосфера

Рыбам, как и другим живым существам, нужен кислород для жизни. Но каким образом они дышат под водой? Для этого у рыб есть особый орган — жабры. Это одна из самых эффективных систем дыхания, позволяющая извлекать кислород из воды.

Как рыбы дышат под водой: ответ удивит вас
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5
  • Как рыбы дышат?

Да, рыбы действительно дышат кислородом, но их дыхание отличается от дыхания наземных животных. И рыбы, и люди нуждаются в кислороде для нормальной работы клеток.

Однако люди вдыхают кислород из воздуха с помощью лёгких, а рыбы извлекают его из воды с помощью жабр. Поглощённый жабрами кислород связывается с эритроцитами и поступает ко всем органам.

  • Как работает система дыхания рыб?

У рыб жабры расположены за пластинчатым покрытием — плакоидом, который помогает воде проходить через дыхательную систему. Жабры используют принцип противоточного обмена: когда вода проходит по жабрам, кровь течёт в противоположном направлении, благодаря чему извлекается больше кислорода.

Вода поступает через рот рыбы, проходит через жаберные дуги и фильтруется через жаберные нити. В тонких нитях — ламеллах — происходит газообмен: кровь насыщается кислородом, а углекислый газ и другие продукты обмена выделяются обратно в воду.

  • Почему правильное дыхание важно для рыб?

Нарушения в работе жабр могут стать смертельными для рыб. Болезни жабр — от паразитарных до вирусных инфекций — мешают дыханию и приводят к опасным последствиям.

Если рыба поднимается к поверхности с открытым ртом, это может быть признаком затруднённого дыхания, из-за чего она пытается получать кислород из воздуха.

В таком случае рекомендуется проверить систему жизнеобеспечения аквариума и состояние воды. При необходимости — обратиться к ветеринару, специализирующемуся на рыбах.

  • Почему рыбы не могут дышать на суше?

Жабры не приспособлены для пропускания воздуха, поэтому большинство рыб не могут получать кислород из воздуха. Но есть и исключения — например, некоторые виды рыб могут на короткое время дышать вне воды.

  • Должны ли рыбы постоянно плавать для дыхания?

Некоторым рыбам достаточно движений жаберных крышек, чтобы пропускать через жабры нужный объём воды для дыхания. Однако отдельные виды рыб действительно нуждаются в постоянном притоке воды к жабрам, что требует их непрерывного движения.

  • Содержится ли больше кислорода в воде или воздухе?

В воздухе на уровне моря содержится примерно 21% кислорода, а в воде его концентрация намного ниже — от 0,49% до 0,8%, в зависимости от температуры и давления. Именно поэтому жабры рыб устроены так, чтобы максимально эффективно извлекать кислород из воды.

Уточнения

Жа́бры — органы водного дыхания. Жабры у рыб расположены на жаберных дугах в ротоглоточной полости и прикрыты снаружи жаберными крышками. У других животных жабры имеют различное расположение и различный вид, так, например, у аксолотлей и других личинок хвостатых земноводных жабры имеют наружное расположение. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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