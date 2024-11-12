Как рыбы дышат под водой: ответ удивит вас

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыбам, как и другим живым существам, нужен кислород для жизни. Но каким образом они дышат под водой? Для этого у рыб есть особый орган — жабры. Это одна из самых эффективных систем дыхания, позволяющая извлекать кислород из воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Как рыбы дышат?

Да, рыбы действительно дышат кислородом, но их дыхание отличается от дыхания наземных животных. И рыбы, и люди нуждаются в кислороде для нормальной работы клеток.

Однако люди вдыхают кислород из воздуха с помощью лёгких, а рыбы извлекают его из воды с помощью жабр. Поглощённый жабрами кислород связывается с эритроцитами и поступает ко всем органам.

Как работает система дыхания рыб?

У рыб жабры расположены за пластинчатым покрытием — плакоидом, который помогает воде проходить через дыхательную систему. Жабры используют принцип противоточного обмена: когда вода проходит по жабрам, кровь течёт в противоположном направлении, благодаря чему извлекается больше кислорода.

Вода поступает через рот рыбы, проходит через жаберные дуги и фильтруется через жаберные нити. В тонких нитях — ламеллах — происходит газообмен: кровь насыщается кислородом, а углекислый газ и другие продукты обмена выделяются обратно в воду.

Почему правильное дыхание важно для рыб?

Нарушения в работе жабр могут стать смертельными для рыб. Болезни жабр — от паразитарных до вирусных инфекций — мешают дыханию и приводят к опасным последствиям.

Если рыба поднимается к поверхности с открытым ртом, это может быть признаком затруднённого дыхания, из-за чего она пытается получать кислород из воздуха.

В таком случае рекомендуется проверить систему жизнеобеспечения аквариума и состояние воды. При необходимости — обратиться к ветеринару, специализирующемуся на рыбах.

Почему рыбы не могут дышать на суше?

Жабры не приспособлены для пропускания воздуха, поэтому большинство рыб не могут получать кислород из воздуха. Но есть и исключения — например, некоторые виды рыб могут на короткое время дышать вне воды.

Должны ли рыбы постоянно плавать для дыхания?

Некоторым рыбам достаточно движений жаберных крышек, чтобы пропускать через жабры нужный объём воды для дыхания. Однако отдельные виды рыб действительно нуждаются в постоянном притоке воды к жабрам, что требует их непрерывного движения.

Содержится ли больше кислорода в воде или воздухе?

В воздухе на уровне моря содержится примерно 21% кислорода, а в воде его концентрация намного ниже — от 0,49% до 0,8%, в зависимости от температуры и давления. Именно поэтому жабры рыб устроены так, чтобы максимально эффективно извлекать кислород из воды.

Уточнения

Жа́бры — органы водного дыхания. Жабры у рыб расположены на жаберных дугах в ротоглоточной полости и прикрыты снаружи жаберными крышками. У других животных жабры имеют различное расположение и различный вид, так, например, у аксолотлей и других личинок хвостатых земноводных жабры имеют наружное расположение.

