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Как правильно выбрать хомяка: все, что нужно знать о породах и уходе

3:06
Зоосфера

Подготовка к появлению хомяка дома требует определенных знаний. Эти милые и активные питомцы приносят много радости, но также нуждаются в внимании и заботе. Прежде чем приобрести хомяка, важно определиться с породой, выбрать место покупки и обустроить подходящую клетку.

Как правильно выбрать хомяка: все, что нужно знать о породах и уходе
Фото: commons.wikimedia.org by Mylius, CC BY-SA 3.0

Выбор породы: чем они отличаются

Разные породы хомяков отличаются не только внешним видом, но и характером. Среди популярных вариантов:

Джунгарский хомяк - карликовая порода с полоской на спине, вырастает до 8-10 см. Эти хомячки легко приручаются, но могут проявлять агрессию к другим хомякам.

Сирийский хомяк - самый крупный, до 14 см. Обладает дружелюбным характером и привязывается к хозяину, но предпочитает жить в одиночку.

Хомяк Кэмпбелла - вырастает до 10 см и может жить как один, так и в группе. Обладает специфическим запахом из-за железы, выделяющей ароматный секрет.

Хомяк Роборовского - самый маленький (около 5 см), дружелюбный и не требует частого общения с человеком, но из-за хрупкости его лучше не брать часто на руки.

Где покупать хомяка

Для покупки хомяка лучше обратиться в проверенный зоомагазин или к опытным заводчикам, чтобы гарантировать здоровье и хорошее состояние питомца. Специалисты магазина также помогут с выбором и предоставят всё необходимое для ухода.

Обустройство клетки и кормление

Клетка для хомяка должна быть просторной, с колесом для бега, трубками и домиком для отдыха. Питание хомяка должно включать специализированный корм, свежие овощи, фрукты и грызунковые палочки.

Основные правила ухода за хомяком

Кормление: предоставляйте свежую воду и корм для хомяков, добавляйте овощи, семена и травы. Избегайте запрещенных продуктов.

Чистота клетки: очищайте клетку, меняйте наполнитель, регулярно мойте поилку и кормушку.

Физическая активность: установите колесо, предложите тоннели и игрушки для поддержания активности.

Внимание и общение: хомякам нужно внимание. Постепенно приручайте питомца, давая ему лакомства и позволяя исследовать руку.

Игры и взаимодействие

Когда хомяк привыкнет к вам, можно проводить с ним время в играх. Например:

  • Тоннели и трубки для исследования.
  • Поиск лакомств в лабиринте или комнате.
  • Игрушки для грызения: деревянные игрушки, колеса.
  • Препятствия из книг или коробок для развития ловкости.
  • Тренировки с лакомствами, чтобы хомяк учился командам и взаимодействовал с вами.

Проблемы со здоровьем

Хомяки могут страдать от ожирения, простуд, переломов и проблем с кожей. Следите за его активностью, аппетитом и поведением, а при любых подозрениях обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Хомяки́ (лат. Cricetinae) — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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