Как выбрать идеального попугая для дома: советы по видам и уходу

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При выборе попугая важно учитывать, где покупать птицу, для чего она заводится, а также размер и особенности различных видов. Лучше всего приобретать попугая в зоомагазине или у профессиональных заводчиков, где обеспечены условия ухода и есть информация о возрасте и здоровье птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, CC BY-SA 4.0

Если попугай нужен как украшение для дома или для разведения, можно выбрать неприхотливых, ярких птичек, таких как волнистые попугаи или неразлучники. А если вы хотите общения, лучше остановиться на одиночной птице-компаньоне.

Основные виды попугаев для дома

Волнистые попугаи

Компактные и яркие, волнистые попугайчики живут до 15 лет. Они неприхотливы в уходе, любят общение и могут запомнить до нескольких сотен слов.

Кореллы

Средние по размеру, кореллы с красными щечками и желтым хохолком отличаются добродушным характером. Они легко дрессируются и могут имитировать звуки.

Неразлучники

Небольшие попугаи, которые предпочитают компанию себе подобных. Они идеальны для тех, у кого нет времени на общение с птицей.

Розеллы

Яркие попугаи, которые красиво поют, но не слишком общительны. Подходят для тех, кто хочет украшение для дома.

Жако

Считаются самыми умными среди попугаев, обладают отличной памятью и способны говорить предложениями. Требуют много внимания и чувствительны к стрессу.

Амазоны

Подходят для спокойного хозяина, привязываются к людям и хорошо повторяют человеческую речь.

Какаду

Очень общительные крупные птицы, которые любят внимание и могут прожить до 100 лет. Требуют большого ухода.

Ара

Самые крупные попугаи, которым нужен просторный вольер. Эти птицы крикливы, но умны и легко поддаются дрессировке.

Признаки здоровой птицы

При покупке обращайте внимание на активность попугая, его телосложение, яркость и чистоту оперения. Здоровая птица не должна чесаться или дрожать, помет должен быть без запаха, а глаза и ноздри — чистыми.

Полезные советы при выборе попугая

Молодые птицы (от 1 до 3 месяцев) легче привыкают к новому дому.

Самцы лучше обучаются говорить, но самки спокойнее.

Выбирайте птицу, которая проявляет интерес к окружающему, прислушивается к голосу и спокойно реагирует на руку.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.

