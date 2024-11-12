Как выбрать идеального попугая для дома: советы по видам и уходу

При выборе попугая важно учитывать, где покупать птицу, для чего она заводится, а также размер и особенности различных видов. Лучше всего приобретать попугая в зоомагазине или у профессиональных заводчиков, где обеспечены условия ухода и есть информация о возрасте и здоровье птиц.
Если попугай нужен как украшение для дома или для разведения, можно выбрать неприхотливых, ярких птичек, таких как волнистые попугаи или неразлучники. А если вы хотите общения, лучше остановиться на одиночной птице-компаньоне.
Волнистые попугаи
Компактные и яркие, волнистые попугайчики живут до 15 лет. Они неприхотливы в уходе, любят общение и могут запомнить до нескольких сотен слов.
Кореллы
Средние по размеру, кореллы с красными щечками и желтым хохолком отличаются добродушным характером. Они легко дрессируются и могут имитировать звуки.
Неразлучники
Небольшие попугаи, которые предпочитают компанию себе подобных. Они идеальны для тех, у кого нет времени на общение с птицей.
Розеллы
Яркие попугаи, которые красиво поют, но не слишком общительны. Подходят для тех, кто хочет украшение для дома.
Жако
Считаются самыми умными среди попугаев, обладают отличной памятью и способны говорить предложениями. Требуют много внимания и чувствительны к стрессу.
Амазоны
Подходят для спокойного хозяина, привязываются к людям и хорошо повторяют человеческую речь.
Какаду
Очень общительные крупные птицы, которые любят внимание и могут прожить до 100 лет. Требуют большого ухода.
Ара
Самые крупные попугаи, которым нужен просторный вольер. Эти птицы крикливы, но умны и легко поддаются дрессировке.
При покупке обращайте внимание на активность попугая, его телосложение, яркость и чистоту оперения. Здоровая птица не должна чесаться или дрожать, помет должен быть без запаха, а глаза и ноздри — чистыми.
Молодые птицы (от 1 до 3 месяцев) легче привыкают к новому дому.
Самцы лучше обучаются говорить, но самки спокойнее.
Выбирайте птицу, которая проявляет интерес к окружающему, прислушивается к голосу и спокойно реагирует на руку.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.
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