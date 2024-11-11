Что будет, если давать собаке кошачий корм?

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки и собаки — это два разных мира, каждый со своими уникальными потребностями. Хотя промышленные корма для этих животных могут быть похожи по внешнему виду и запаху, их состав значительно различается.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Различия кормов для кошек и собак:

— Соотношение белков.

Для нормального функционирования организма кошке требуется в 1,5-2 раза больше белков, чем собаке. Высокое содержание белка в кошачьем корме может негативно сказаться на работе печени собаки.

— Количество углеводов и клетчатки.

В то время как кошка — облигатный хищник, не нуждающийся в овощах и крупах, собака является оппортунистическим хищником и при необходимости может употреблять растительную пищу.

— Витамины, микроэлементы и аминокислоты.

Кошачий корм содержит большое количество витаминов А и Е, йода, фосфора и таурина. Это может привести к гипервитаминозу у собаки.

— Электролиты.

Содержание натрия и калия в кошачьем корме значительно ниже, чем необходимо для собак. Последствия кормления собаки кошачьим кормом:

— Проблемы с печенью.

Неправильное соотношение жиров, белков и углеводов может вызвать нарушения в работе печени.

— Нарушения сердечного ритма.

Высокое содержание таурина и низкое количество электролитов могут привести к нарушениям сердечного ритма.

— Хронический гипертиреоз.

Передозировка йода может вызвать хронический гипертиреоз.

— Плохое пищеварение и хронические воспаления ЖКТ.

Неправильный рацион может привести к проблемам с пищеварением и хроническим воспалениям желудочно-кишечного тракта.

Внешне неправильный рацион проявляется в виде плохой шерсти, неприятного запаха из пасти, сниженной активности и ухудшения зрения.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



