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5 причин, почему опасно кормить животных едой со стола

Зоосфера

Когда наш питомец начинает просить, так трудно удержаться и не дать ему кусочек со своей тарелки. Однако стоит помнить о том, что такое поведение может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

5 причин, почему опасно кормить животных едой со стола
Фото: freepik.com is licensed under public domain

5 причин, почему не стоит кормить животных едой со стола:

1. Опасные продукты

То, что кажется нам безопасным, может быть вредно для наших четвероногих друзей. Некоторые продукты, такие как шоколад, лук, чеснок и виноград, могут вызывать отравления и нарушения в работе внутренних органов. Кости рыбы и птицы могут стать причиной травм желудочно-кишечного тракта, а сахар может привести к диабету и проблемам с зубами.

2. Дисбактериоз

Человеческая пища слишком насыщена жирами, чтобы организм животного мог ее правильно переварить. Её употребление может вызвать рвоту, диарею и даже более серьезные состояния, такие как панкреатит. Кроме того, многие продукты содержат избыточное количество натрия, что также вредно для собак и кошек.

3. Несбалансированный рацион

Сбалансировать рацион питомца, если он получает еду со стола, становится очень сложно. В норме количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов должно быть постоянным и подобранным специально для вашего питомца. Это сложно обеспечить, если кормить его смешанным питанием.

4. Увеличение веса

Часто животные, которых кормят остатками со стола, также регулярно получают свой обычный корм. Может показаться, что пара кусочков не повлияют на вес, но это не так. Для собаки весом около 9 килограмм 30 грамм сыра чеддер соответствует полутора гамбургерам для её хозяина. Все это может привести к увеличению веса и вызвать у питомца различные проблемы со здоровьем, такие как диабет или заболевания сердца. Важно помнить, что питомец не должен получать более 8–10% от своей суточной нормы калорий в виде лакомств.

5. Системные заболевания

Из-за того, что человеческая еда отличается от той, что нужна собакам и кошкам, может развиться ряд заболеваний. Это могут быть патологии желудочно-кишечного тракта — гастрит, панкреатит, диабет, а также мочекаменная болезнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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