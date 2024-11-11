Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В США родился необычный щенок с зелёным оттенком шерсти. Его родители — Перл и Харли, американские питбультерьеры из штата Миссисипи.

Фото: Канал t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот канала t.me/pitomcy_vetandlife, PDM

Малышка родилась первой в помете, и поначалу хозяева не обратили внимания на её необычный окрас. Однако, сравнив её с другими щенками, они заметили, что она выделяется на их фоне. Девочку назвали Фионой, в честь героини мультфильма "Шрек".

Подобные случаи с собаками встречаются нечасто, но всё же иногда происходят. Это может быть связано с воздействием биливердина — зелёного желчного пигмента, который окрашивает шерсть щенков в утробе матери.

Кинологи утверждают, что зелёный оттенок шерсти не представляет опасности для здоровья и исчезнет сам собой в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось о щенке породы "золотистый ретривер" с таким же необычным окрасом, который родился в штате Флорида (США).

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



