Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США

В США родился необычный щенок с зелёным оттенком шерсти. Его родители — Перл и Харли, американские питбультерьеры из штата Миссисипи.
Малышка родилась первой в помете, и поначалу хозяева не обратили внимания на её необычный окрас. Однако, сравнив её с другими щенками, они заметили, что она выделяется на их фоне. Девочку назвали Фионой, в честь героини мультфильма "Шрек".
Подобные случаи с собаками встречаются нечасто, но всё же иногда происходят. Это может быть связано с воздействием биливердина — зелёного желчного пигмента, который окрашивает шерсть щенков в утробе матери.
Кинологи утверждают, что зелёный оттенок шерсти не представляет опасности для здоровья и исчезнет сам собой в течение нескольких недель.
Ранее сообщалось о щенке породы "золотистый ретривер" с таким же необычным окрасом, который родился в штате Флорида (США).
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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