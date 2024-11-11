Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство увеличило выплаты по ипотеке для многодетных семей на Чукотке до 1 млн рублей
Что будет, если давать собаке кошачий корм?
Ученые обнаружили животное, обращающее свое старение вспять
Как выбрать цвет стрелок для офисного макияжа осенью
5 причин, почему опасно кормить животных едой со стола
Как луковая шелуха спасет растения и поможет улучшить самочувствие
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Сергей Безруков схватился за голову от комплимента взрослого мужчины
Когда нужно начинать воспитание собаки

Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США

1:00
Зоосфера

В США родился необычный щенок с зелёным оттенком шерсти. Его родители — Перл и Харли, американские питбультерьеры из штата Миссисипи.

Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США
Фото: Канал t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот канала t.me/pitomcy_vetandlife, PDM

Малышка родилась первой в помете, и поначалу хозяева не обратили внимания на её необычный окрас. Однако, сравнив её с другими щенками, они заметили, что она выделяется на их фоне. Девочку назвали Фионой, в честь героини мультфильма "Шрек".

Подобные случаи с собаками встречаются нечасто, но всё же иногда происходят. Это может быть связано с воздействием биливердина — зелёного желчного пигмента, который окрашивает шерсть щенков в утробе матери.

Кинологи утверждают, что зелёный оттенок шерсти не представляет опасности для здоровья и исчезнет сам собой в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось о щенке породы "золотистый ретривер" с таким же необычным окрасом, который родился в штате Флорида (США).

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель
Экономика и бизнес
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель Аудио 
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры
Экономика и бизнес
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры Аудио 
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Популярное
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.

Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Последние материалы
5 причин, почему опасно кормить животных едой со стола
Как луковая шелуха спасет растения и поможет улучшить самочувствие
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США
Сергей Безруков схватился за голову от комплимента взрослого мужчины
Когда нужно начинать воспитание собаки
Пиво могут начать продавать на стадионах российских футбольных клубов
JAD: шпинат помогает в борьбе с депрессией
Свинина или говядина: диетолог раскрыла, какое мясо полезнее
Масло и подсолнечное масло — ключевые источники витамина Е
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.