Что такое лестница агрессии у собак? Как прочесть сигналы животного

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Лестница агрессии" у собак — это своеобразная модель поведения, которую питомец демонстрирует в состоянии стресса.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

На нижних ступенях этой лестницы располагаются сигналы примирения, а на верхних — прямые угрозы, предупреждающие о возможном нападении. Игнорирование первых сигналов может привести к тому, что собака перейдет к агрессии.

Вот как выглядят первые признаки примирения:

— Собака начинает часто моргать и облизывать морду.

— Питомец отворачивает голову.

— Вслед за головой разворачивается туловище.

— Собака уходит.

Если же питомец не остается в покое, он начинает подавать другие сигналы:

— Крадется, прижимает уши и машет опущенным хвостом.

— Поджимает хвост, пригибается.

— Ложится на спину, вытягивает лапу вверх.

Следующие сигналы свидетельствуют о том, что питомец готов к активным действиям:

— Собака встает неподвижно и пристально смотрит.

— Рычит, показывает оскал.

— Начинает бросаться, угрожать.

— Кусается.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



