Что такое лестница агрессии у собак? Как прочесть сигналы животного

"Лестница агрессии" у собак — это своеобразная модель поведения, которую питомец демонстрирует в состоянии стресса.
На нижних ступенях этой лестницы располагаются сигналы примирения, а на верхних — прямые угрозы, предупреждающие о возможном нападении. Игнорирование первых сигналов может привести к тому, что собака перейдет к агрессии.
Вот как выглядят первые признаки примирения:
— Собака начинает часто моргать и облизывать морду.
— Питомец отворачивает голову.
— Вслед за головой разворачивается туловище.
— Собака уходит.
Если же питомец не остается в покое, он начинает подавать другие сигналы:
— Крадется, прижимает уши и машет опущенным хвостом.
— Поджимает хвост, пригибается.
— Ложится на спину, вытягивает лапу вверх.
Следующие сигналы свидетельствуют о том, что питомец готов к активным действиям:
— Собака встает неподвижно и пристально смотрит.
— Рычит, показывает оскал.
— Начинает бросаться, угрожать.
— Кусается.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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