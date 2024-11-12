А вы правильно гладите собак? Вот что не нужно делать ни в коем случае

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему вы не всегда можете погладить свою собаку

Прежде чем гладить чужую собаку, спросите разрешения у человека. Не все владельцы и сами животные этого хотят. Например, собака может находиться в периоде адаптации и испытывать сильный стресс при встрече с незнакомыми людьми.

Другие домашние животные могут вести себя агрессивно, что они пока не могут контролировать. Поэтому взаимодействие с чужой собакой может быть небезопасным как для вас, так и для животного.

Как правильно гладить собаку

Во-первых, не нужно стоять прямо над собакой. Это может быть воспринято как угроза или опасность. Подойдите к питомцу сбоку. Подождите, пока собака подойдет ближе к вам самостоятельно.

Во-вторых, собаки не любят, когда их гладят по голове. Это чрезвычайно чувствительное место. Животные воспринимают поглаживание по голове и желание прикоснуться таким образом как угрозу.

Попробуйте понаблюдать за реакцией собаки, когда ваша рука лежит на ее голове. У животного могут проявляться признаки дискомфорта — прижатые уши, тяжелое дыхание с открытым ртом, беспокойные глаза, дрожь.

Животное также может наклонить голову или убрать вашу руку. Как правило, собаки любят, когда вы гладите их по холке, подбородку, груди и бокам. Ни в коем случае нельзя прикасаться к лапам, собаке это не понравится. Поглаживание живота — дело индивидуальное, которое зависит от самой собаки.