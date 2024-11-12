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Муравьёв больше не будет в вашем доме, если использовать эти ароматы

1:35
Зоосфера

Как избавиться от муравьев в доме с помощью ловушек

Одним из самых простых способов избавиться от насекомых в своем доме является использование специальных ловушек для муравьев. Ловушки нужно будет разместить на подоконниках, возле плинтусов, порогов и отверстий в полу.

Муравьёв больше не будет в вашем доме, если использовать эти ароматы
Фото: flickr.com by Jeff Turner, CC BY 2.0

Также стоит установить ловушку возле мусорного бака или стола. Еще можно использовать липкие гелевые ловушки. Муравьи мгновенно прилипают к поверхностям. Ловушки для муравьев можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Они бывают разных форм и размеров. 

Как отпугнуть муравьев с помощью ароматов

Муравьи не любят многие запахи. Вы можете использовать белый уксус для отпугивания насекомых из вашего дома. Это поможет как отпугнуть, так и убить вредителей. Распылите раствор уксуса везде, где увидите муравьев.

Кроме того, используйте цитрусовые и масло мяты перечной для отпугивания насекомых. Муравьи тоже не любят эти запахи. Вредители также плохо переносят запах корицы, в ней содержится альдегид, который ядовит для насекомых.

Чтобы избавиться от муравьев в своем доме, посыпьте молотой корицей участки, где живут и часто бывают насекомые. Сильный аромат корицы будет действовать как естественный репеллент.

Вы также можете обмазать ватные шарики порошком корицы или маслом корицы и разместить их рядом с местами, где есть муравьи.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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