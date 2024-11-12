Можно ли собаке плавать в пруду? Все за и против

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли собака плавать в открытой воде

Купание в пруду может быть небезопасным для собаки. Дело в том, что глубина реки или озера может быть глубже, чем вы думали.

Фото: web.archive.org by Nee, CC BY 3.0

Также на открытой воде могут быть сильные течения. На дне пруда может быть стекло или другой мусор, который может поранить вашего питомца. Еще в природе можно встретить диких животных, которые живут в воде или возле водоема. Иногда собаки могут внезапно начать охоту на мелких животных, убежать и потеряться.

Чтобы купание вашего питомца было максимально безопасным, выбирайте небольшие водоемы, которые предназначены для купания. Они, как правило, имеют чистую воду, расчищенное дно, удобное расположение. Лучше всего купаться вместе с питомцем, чтобы он был под вашим контролем.

Выбирайте только проверенные и безопасные места для купания. Не забудьте взять с собой поводок для собаки.

Уточнения

Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.

