Можно ли собаке плавать в пруду? Все за и против

Купание в пруду может быть небезопасным для собаки. Дело в том, что глубина реки или озера может быть глубже, чем вы думали.
Также на открытой воде могут быть сильные течения. На дне пруда может быть стекло или другой мусор, который может поранить вашего питомца. Еще в природе можно встретить диких животных, которые живут в воде или возле водоема. Иногда собаки могут внезапно начать охоту на мелких животных, убежать и потеряться.
Чтобы купание вашего питомца было максимально безопасным, выбирайте небольшие водоемы, которые предназначены для купания. Они, как правило, имеют чистую воду, расчищенное дно, удобное расположение. Лучше всего купаться вместе с питомцем, чтобы он был под вашим контролем.
Выбирайте только проверенные и безопасные места для купания. Не забудьте взять с собой поводок для собаки.
Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.
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