Почему ваша кошка стала агрессивной? Проверьте эти причины

Как правило, это защитная реакция питомца. Например, кошка может вести себя агрессивно из-за страха или стресса. Из-за этого кошка может шипеть, царапаться, кусаться и нападать. Все зависит от уровня социализации кошки.
Если животное не привыкло к другим животным или людям, это может напугать питомца. Кошек могут пугать громкие звуки и незнакомые люди. Это нормальная реакция на страх или повышенную тревожность. Иногда гнев может означать, что кошке больно.
Для начала нужно выяснить, что вызывает агрессию у животного. Затем нужно устранить все раздражители. Если кошка не успела адаптироваться на новом месте, дайте питомцу время на восстановление.
Как только животное поймет, что оно в безопасности, поведение, скорее всего, изменится. Если это шум, устраните его. Уберите источник шума или переместите кошку в другую комнату. Предупредите гостей, что ваша кошка не любит общаться и ее лучше не трогать.
Если поведение резко изменилось, следует отвезти кошку к ветеринару. Ведь агрессия может быть вызвана болезнью или болевым синдромом.
Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
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