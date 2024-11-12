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Почему ваша кошка стала агрессивной? Проверьте эти причины

1:20
Зоосфера

Почему кошка агрессивна

Как правило, это защитная реакция питомца. Например, кошка может вести себя агрессивно из-за страха или стресса. Из-за этого кошка может шипеть, царапаться, кусаться и нападать. Все зависит от уровня социализации кошки.

Почему ваша кошка стала агрессивной? Проверьте эти причины
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, CC BY-SA 3.0

Если животное не привыкло к другим животным или людям, это может напугать питомца. Кошек могут пугать громкие звуки и незнакомые люди. Это нормальная реакция на страх или повышенную тревожность. Иногда гнев может означать, что кошке больно.

Что делать, если кошка агрессивна

Для начала нужно выяснить, что вызывает агрессию у животного. Затем нужно устранить все раздражители. Если кошка не успела адаптироваться на новом месте, дайте питомцу время на восстановление.

Как только животное поймет, что оно в безопасности, поведение, скорее всего, изменится. Если это шум, устраните его. Уберите источник шума или переместите кошку в другую комнату. Предупредите гостей, что ваша кошка не любит общаться и ее лучше не трогать.

Если поведение резко изменилось, следует отвезти кошку к ветеринару. Ведь агрессия может быть вызвана болезнью или болевым синдромом.

Уточнения

Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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