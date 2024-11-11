Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как луковая шелуха спасет растения и поможет улучшить самочувствие
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Второй необычный щенок зелёного цвета родился в США
Сергей Безруков схватился за голову от комплимента взрослого мужчины
Когда нужно начинать воспитание собаки
Пиво могут начать продавать на стадионах российских футбольных клубов
JAD: шпинат помогает в борьбе с депрессией
Свинина или говядина: диетолог раскрыла, какое мясо полезнее
Масло и подсолнечное масло — ключевые источники витамина Е

Косатки из неволи смогли выжить на свободе

3:04
Зоосфера

Ученые установили, что не менее трех из десяти косаток, спасенных из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году, смогли выжить и адаптироваться в новых семьях. Эти данные, как сообщила РИА Новости коалиция "Свободу косаткам и белухам", подтверждают возможность возвращения косаток из неволи на свободу.

Косатки из неволи смогли выжить на свободе
Фото: PxHere is licensed under CC0

В 2018 году в бухте Средняя были найдены 11 косаток и 90 белух, однако среди них оказались только детеныши. Позже из вольеров пропали три белухи и одна косатка. Животные были незаконно выловлены с целью продажи в Китай, что стало основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном вылове водных биоресурсов и жестоком обращении с животными. Проблема привлекла внимание президента Владимира Путина, который поручил соответствующим министерствам совместно с учеными решить судьбу животных. Операция по их выпуску началась в июне 2019 года, и последний этап выпусков завершился 10 ноября того же года.

Как сообщил представитель коалиции, биолог и член организации Екатерина Джикия проанализировала многолетние данные о встречах косаток и изучила публикации в соцсетях о них на Дальнем Востоке. По ее словам, результаты показали, что как минимум три из десяти косаток, выпущенных в Охотское море, успешно выжили и стали частью других группировок. В частности, самка по имени Зина, выпущенная 16 июля 2019 года, была встречена в районе встречи с исследователем Григорий Цидулко всего через месяц после выпускания. Зина была замечена в компании пяти других косаток.

Другие выпущенные косатки также были замечены: две из них были зафиксированы 8 октября 2023 года у порта Находка. Очевидцы сняли группу из восьми косаток, в которой находились две молодые особи с заметными шрамами. Учёные идентифицировали одну из них как Васильевну, выпущенную 27 июня 2019 года, а вероятная вторая особь с меткой могла быть самцом по имени Леха.

Специалисты отметили, что наличие всего трех идентифицированных косаток не указывает на гибель остальных, так как удача в получении фото и видео подтверждения их идентификации бывает редкостью. Исследования коалиции показывают, что косатки имеют большее адаптационное преимущество, чем предполагалось ранее, подтверждая возможность их возвращения в дикую природу.

В настоящее время вылов косаток в российских водах фактически запрещен, и только одна косатка по имени Ная находится в неволе в Москвариуме. Члены коалиции предлагают провести реабилитацию и выпуск Наи в естественную среду обитания.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток.

Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика и бизнес
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией Аудио 
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Садоводство, цветоводство
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях Аудио 
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Красота и стиль
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста Аудио 
Популярное
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.

Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Последние материалы
Косатки из неволи смогли выжить на свободе
МИД России ответил на заявление Молдавии об упавших дронах ВС РФ
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Сохрани свою подвижность! Секреты здоровья суставов и связок
Назван простой способ снижения кровяного давления без лекарств
Королевская стать и гордый характер: вся правда о сибирских кошках
Путин заявил о дефиците яблок в России
Какие детали нужно заменить при покупке машины с пробегом
Денис Клявер оживил фото покойного отца Ильи Олейникова
Культовый итальянский певец заявил, что готов выступить в Донбассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.