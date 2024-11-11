Косатки из неволи смогли выжить на свободе

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые установили, что не менее трех из десяти косаток, спасенных из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году, смогли выжить и адаптироваться в новых семьях. Эти данные, как сообщила РИА Новости коалиция "Свободу косаткам и белухам", подтверждают возможность возвращения косаток из неволи на свободу.

Фото: PxHere is licensed under CC0

В 2018 году в бухте Средняя были найдены 11 косаток и 90 белух, однако среди них оказались только детеныши. Позже из вольеров пропали три белухи и одна косатка. Животные были незаконно выловлены с целью продажи в Китай, что стало основанием для возбуждения уголовного дела о незаконном вылове водных биоресурсов и жестоком обращении с животными. Проблема привлекла внимание президента Владимира Путина, который поручил соответствующим министерствам совместно с учеными решить судьбу животных. Операция по их выпуску началась в июне 2019 года, и последний этап выпусков завершился 10 ноября того же года.

Как сообщил представитель коалиции, биолог и член организации Екатерина Джикия проанализировала многолетние данные о встречах косаток и изучила публикации в соцсетях о них на Дальнем Востоке. По ее словам, результаты показали, что как минимум три из десяти косаток, выпущенных в Охотское море, успешно выжили и стали частью других группировок. В частности, самка по имени Зина, выпущенная 16 июля 2019 года, была встречена в районе встречи с исследователем Григорий Цидулко всего через месяц после выпускания. Зина была замечена в компании пяти других косаток.

Другие выпущенные косатки также были замечены: две из них были зафиксированы 8 октября 2023 года у порта Находка. Очевидцы сняли группу из восьми косаток, в которой находились две молодые особи с заметными шрамами. Учёные идентифицировали одну из них как Васильевну, выпущенную 27 июня 2019 года, а вероятная вторая особь с меткой могла быть самцом по имени Леха.

Специалисты отметили, что наличие всего трех идентифицированных косаток не указывает на гибель остальных, так как удача в получении фото и видео подтверждения их идентификации бывает редкостью. Исследования коалиции показывают, что косатки имеют большее адаптационное преимущество, чем предполагалось ранее, подтверждая возможность их возвращения в дикую природу.

В настоящее время вылов косаток в российских водах фактически запрещен, и только одна косатка по имени Ная находится в неволе в Москвариуме. Члены коалиции предлагают провести реабилитацию и выпуск Наи в естественную среду обитания.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток.



Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.

