Здоровье бездомных собак - миф

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял миф о здоровье бездомных собак. Он отметил, что здоровье породистых животных тщательно исследуется и заводчики проводят селекцию. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

По словам Голубева, те, кто занимается определёнными породами, стремятся обеспечить здоровье своего потомства. Поэтому при покупке породистого щенка у ответственного заводчика можно не беспокоиться о его физическом и психологическом состоянии.

Кинолог пояснил, что на здоровье собаки влияют несколько факторов, прежде всего генетическая предрасположенность к определённым заболеваниям, независимо от породы. Проявление этой предрасположенности зависит от наследственности, условий содержания, кормления, а также образа жизни питомца.

Голубев также опроверг миф о том, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, отметив, что такие истории — это лишь "ошибка выжившего". Он указал на то, что исследования заболеваний чаще проводятся на породистых собаках, в то время как здоровье метисов не изучается столь подробно, что затрудняет формирование статистики относительно их заболеваний.

Несмотря на это, он признал наличие определённых генетических заболеваний у представителей разных пород, однако отметил, что это происходит достаточно редко. Если же заболеваемость в породе превышает 2-5%, это становится серьёзной проблемой, требующей вмешательства заводчиков.

Голубев добавил, что породы, существующие в настоящее время, генетически стабильны. Если наблюдается рост определённых заболеваний, это сигнализирует о неправильной селекционной работе, которую необходимо корректировать. При тщательной селекции говорить о характерных для породы заболеваниях не приходится, и заводчики уже на этапе работы с родителями будущего потомства ориентируются на здоровье породы.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.





Селе́кция (лат. seligere - "выбирать") — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

