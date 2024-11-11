Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Катерина Шпица рассказала о потере ребёнка
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Американский боксёр назвал Россию великой страной
Что важно знать при укладке плитки
Названы самые опасные электронные сигареты
Источник о расставании Татума и Кравиц: Зои слишком умна для Ченнинга
Два способа сделать макияж глаз без разводов и осыпаний
Что произойдет с организмом, если регулярно есть холодец
Какие звуки раздражают собак, а мы их даже не слышим

Здоровье бездомных собак - миф

2:05
Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял миф о здоровье бездомных собак. Он отметил, что здоровье породистых животных тщательно исследуется и заводчики проводят селекцию. Об этом сообщают РИА Новости.

Здоровье бездомных собак - миф
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

По словам Голубева, те, кто занимается определёнными породами, стремятся обеспечить здоровье своего потомства. Поэтому при покупке породистого щенка у ответственного заводчика можно не беспокоиться о его физическом и психологическом состоянии.

Кинолог пояснил, что на здоровье собаки влияют несколько факторов, прежде всего генетическая предрасположенность к определённым заболеваниям, независимо от породы. Проявление этой предрасположенности зависит от наследственности, условий содержания, кормления, а также образа жизни питомца.

Голубев также опроверг миф о том, что беспородные животные имеют более крепкое здоровье, отметив, что такие истории — это лишь "ошибка выжившего". Он указал на то, что исследования заболеваний чаще проводятся на породистых собаках, в то время как здоровье метисов не изучается столь подробно, что затрудняет формирование статистики относительно их заболеваний.

Несмотря на это, он признал наличие определённых генетических заболеваний у представителей разных пород, однако отметил, что это происходит достаточно редко. Если же заболеваемость в породе превышает 2-5%, это становится серьёзной проблемой, требующей вмешательства заводчиков.

Голубев добавил, что породы, существующие в настоящее время, генетически стабильны. Если наблюдается рост определённых заболеваний, это сигнализирует о неправильной селекционной работе, которую необходимо корректировать. При тщательной селекции говорить о характерных для породы заболеваниях не приходится, и заводчики уже на этапе работы с родителями будущего потомства ориентируются на здоровье породы.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.
 

Селе́кция (лат. seligere - "выбирать") — наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Экономика и бизнес
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа Аудио 
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Садоводство, цветоводство
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения Аудио 
Популярное
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.

Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
На туристах наживаются, продавая им консервированный воздух Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская После СВО Россия обязана не повторить главную ошибку прошлого Виктор Пахомов
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Последние материалы
Какие звуки раздражают собак, а мы их даже не слышим
Молодым бойцам СВО обещают выплаты на покупку недвижимости
Овладей искусством мостика — идеальная техника
Здоровье бездомных собак - миф
Основные осенние угрозы для растений, которые легко упустить
Какая новогодняя ёлка экологичнее — натуральная или искусственная?
Мошенники выманили у москвички более 43 млн рублей
Названа причина смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Шамана
Модель Виктория Боня заявила, что теперь она профессиональный альпинист
Почему поднимать щетки зимой не рекомендуется: мнение автомехаников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.