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Тысячи буревестников выбросились на берег

1:04
Зоосфера

На пляжи восточного побережья Австралии выбросило тысячи буревестников, которые показывают признаки истощения. Об этом сообщает The Guardian.

Тысячи буревестников выбросились на берег
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, PDM

Информация поступила из Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории. Доктор Лорен Роман, занимающаяся изучением буревестников в Институте морских и антарктических исследований при Университете Тасмании, отметила, что определить точное количество выброшенных на берег птиц и оценить масштаб ситуации представляет собой трудную задачу.

Представительница группы ученых Adrift Lab Дженнифер Лаверс указала на то, что подобные массовые выбросы являются нетипичными для морских птиц с большой продолжительностью жизни и не имеют никакого смысла с эволюционной точки зрения. Она добавила, что оказавшиеся на берегу птицы были истощены, что указывает на проблемы с поиском пищи.

Также в июле стало известно о том, что 77 черных дельфинов выбросились на берег в Шотландии.

Уточнения

Буреве́стниковые (лат. Procellariidae) — семейство морских птиц из отряда буревестникообразных. К буревестниковым относятся многочисленные виды, в основном это птицы средней величины.

Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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