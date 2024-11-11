Какие звуки раздражают собак, а мы их даже не слышим

Когда говорят о "звуках, которые слышат только собаки", многие подразумевают те высокие частоты, которые улавливают исключительно наши четвероногие друзья.
Мы замечаем, что собаки могут услышать шуршание пакета с чипсами с невероятного расстояния. Но в чём же особенности слуха собак на самом деле?
Хотя человеческий интеллект намного выше, чем у животных, собаки превосходят нас в других аспектах. Они более выносливы, преданы, обладают феноменальным обонянием и, конечно, слухом.
Наш слуховой диапазон от 64 до 23 000 Гц ограничивает нас в восприятии многих звуков, тогда как собаки слышат частоты до 45 000 Гц (или 45 кГц). Это значит, что собаки не только улавливают больше звуков, но и делают это на большем расстоянии.
Частота и громкость звука
Собаки могут слышать высокочастотные звуки, которые мы не можем воспринять. Звук — это вибрация, передающаяся через воздух, и когда она достигает рецептора, в случае млекопитающих это барабанная перепонка, то возникает ощущение звука. Восприятие звука можно измерить двумя способами:
Частота: определяет высоту звука, измеряется в герцах (Гц).
Интенсивность: определяет громкость, измеряется в децибелах (дБ).
Какие звуки слышат собаки, а мы — нет?
Анатомия уха собаки
Слуховой проход собаки глубже, чем у человека, и это позволяет звукам лучше доходить до барабанной перепонки.
Хрящевые ушные раковины собак могут двигаться независимо друг от друга, что помогает точно определять местоположение источника звука.
Строение внутреннего уха у собак также позволяет им усиливать звуки лучше, чем у людей.
Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц, хотя о существовании ультразвука известно давно, его практическое использование началось достаточно недавно, в наше время ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах.
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