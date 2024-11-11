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Какие звуки раздражают собак, а мы их даже не слышим

2:54
Зоосфера

Когда говорят о "звуках, которые слышат только собаки", многие подразумевают те высокие частоты, которые улавливают исключительно наши четвероногие друзья.

Какие звуки раздражают собак, а мы их даже не слышим
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мы замечаем, что собаки могут услышать шуршание пакета с чипсами с невероятного расстояния. Но в чём же особенности слуха собак на самом деле?

Хотя человеческий интеллект намного выше, чем у животных, собаки превосходят нас в других аспектах. Они более выносливы, преданы, обладают феноменальным обонянием и, конечно, слухом.

Наш слуховой диапазон от 64 до 23 000 Гц ограничивает нас в восприятии многих звуков, тогда как собаки слышат частоты до 45 000 Гц (или 45 кГц). Это значит, что собаки не только улавливают больше звуков, но и делают это на большем расстоянии.

Частота и громкость звука
Собаки могут слышать высокочастотные звуки, которые мы не можем воспринять. Звук — это вибрация, передающаяся через воздух, и когда она достигает рецептора, в случае млекопитающих это барабанная перепонка, то возникает ощущение звука. Восприятие звука можно измерить двумя способами:

Частота: определяет высоту звука, измеряется в герцах (Гц).
Интенсивность: определяет громкость, измеряется в децибелах (дБ).


Какие звуки слышат собаки, а мы — нет?

  • Электроника и техника: Некоторые высокочастотные звуки, которые издают механизмы, улавливаются собаками, хотя иногда они слышны и людям.
  • Свистки для собак: Ультразвуковые свистки отлично подходят для дрессировки, так как их звук на больших расстояниях может услышать собака, но не человек.
  • Сигнал автомобиля: Излучают звуки в диапазоне от 15 до 75 кГц, что делает их уловимыми мелкими животными, но недостаточно громкими, чтобы побеспокоить домашних питомцев.
  • Тихие звуки: Дети и животные лучше улавливают звуки на низкой громкости, и собаки могут услышать звук открывающегося холодильника на другом этаже или звук подъезжающего автомобиля.
  • Отдалённые звуки: Высокочастотные звуки распространяются на большее расстояние, поэтому собаки могут слышать звуки, которые человек уже не уловит.

Анатомия уха собаки
Слуховой проход собаки глубже, чем у человека, и это позволяет звукам лучше доходить до барабанной перепонки.

Хрящевые ушные раковины собак могут двигаться независимо друг от друга, что помогает точно определять местоположение источника звука.

Строение внутреннего уха у собак также позволяет им усиливать звуки лучше, чем у людей.

Уточнения

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц, хотя о существовании ультразвука известно давно, его практическое использование началось достаточно недавно, в наше время ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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