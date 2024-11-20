Комнатные растения, которые могут навредить вашему питомцу

Эти растения опасны для жизни вашей кошки

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любой человек, любящий своего питомца, вряд ли захочет подвергать его риску. Однако опасность для кошки может таиться в самых неожиданных местах, например, среди комнатных растений. Некоторые из них, оставаясь для нас безобидными, могут причинить животному серьёзный вред. Мы собрали список растений, которые следует немедленно убрать из дома, если вам дорога жизнь вашей кошки.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Азалия

Это растение особенно опасно для кошек. Если питомец решит попробовать азалию на вкус, у него могут возникнуть диарея, рвота, паралич конечностей, судороги и сердечные проблемы, вплоть до летального исхода.

Алоказия

Её листья могут вызвать сильное раздражение ротовой полости, обильное слюнотечение и даже затруднение дыхания у кошки.

Драцена

Несмотря на свой мирный вид, драцена может вызвать у животного слюнотечение и рвоту, иногда с кровью.

Фикус

Этот популярный комнатный цветок также опасен для кошек. При контакте с ним питомец может испытать рвоту, диарею и потерю аппетита.

Пассифлора

Попадание этого растения в рот вызывает у кошек раздражение языка и губ, слюнотечение и рвоту.

Помимо этих растений, к опасным для кошек относятся такие, как алоэ, олеандр, монстера, филодендрон, замиокулькас и другие. Убедитесь, что дома нет растений, которые могут навредить вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



