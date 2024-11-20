Натуральный спрей для защиты мебели от кошачьих когтей

Как спасти мебель от кошачьих когтей с помощью простого средства

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда любимые диваны и кресла страдают от острых когтей. Наказывать питомца за такое поведение не стоит, так как это лишь вызовет стресс у животного. Вместо этого лучше попробовать приучить кошку к когтеточке. Если же питомец всё равно не оставляет мебель в покое, есть простой способ отпугнуть его от диванов и кресел.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Секрет в использовании натурального спрея, запах которого не понравится кошке. Для этого нужно взять пластиковую бутылку с распылителем и наполнить её на 75% водой. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла апельсина — этот аромат неприятен для кошек и заставит их держаться подальше. Чтобы смесь дольше оставалась на мебели, добавьте немного жидкого мыла.

После этого нанесите спрей на диваны и кресла. Благодаря резкому цитрусовому запаху кошка будет обходить "обработанные" места стороной.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



