Чем нельзя кормить собаку? Ветеринары этого не делают и не советуют делать другим

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Изюм и виноград

Не кормите собаку изюмом или виноградом. Это может вызвать почечную недостаточность у вашего питомца. Интоксикация, как правило, начинается с вялости и рвоты у животного. Что касается фруктов, то безопасно кормить собаку небольшим количеством яблока.

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Авокадо

Авокадо также опасно для организма собак. В плоде содержится персин — вещество, безопасное для человека и вредное для вашего питомца. Авокадо может вызвать диарею и рвоту у животного.

Также рекомендуется держать авокадо, которое вы выращиваете в помещении, подальше от собаки. Так как ядовитое вещество содержится не только в плодах, но и в листьях и других частях растения.

Лук и чеснок

Лук и чеснок ядовиты для собак в любом виде и количестве. Все дело в том, что эти овощи вызывают отравление у животных. Если ваша собака случайно съест лук или чеснок, она может испытывать такие симптомы, как слабость, тошнота и тяжелое дыхание.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



