Почему общение с кошкой снижает уровень стресса

Как кошка помогает справиться с одиночеством и стрессом

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — не просто домашние животные, они оказывают глубокое влияние на наше эмоциональное и психологическое состояние. Многие даже не догадываются, какой мощной поддержкой в трудные моменты могут стать эти пушистые друзья.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Кошки и депрессия

Исследования показывают, что владельцы кошек реже страдают депрессией. Тёплые отношения с питомцем помогают справляться с плохим настроением и апатией, а присутствие кошки в доме создаёт особую атмосферу уюта и спокойствия. Завести кошку — особенно хорошая идея для людей, склонных к депрессивным состояниям.

Поддержка против одиночества

С возрастом многие начинают испытывать одиночество. Кошка может помочь пережить это состояние: её присутствие снижает чувство одиночества и приносит радость. Особенно это важно для людей, которые не нашли партнёра, ведь питомец заменяет эмоциональный контакт, которого может недоставать.

Антистресс-эффект

Кошки помогают нам справляться со стрессом. После трудного дня или неприятного разговора общение с питомцем помогает быстрее восстановить спокойствие. Время, проведённое с кошкой, положительно влияет на нервную систему, помогая избавиться от накопленных за день негативных эмоций.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



