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Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого

1:51
Зоосфера

Признаки агрессии у собак

Распознавание агрессии у собаки важно как для безопасности окружающих, так и для животного. Собака агрессивна, когда она лает, показывает зубы, прижимает уши или рычит. Таким образом, животное предупреждает вас о том, что есть опасность и что вы должны отступить и не трогать собаку.

Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

Почему собака ведет себя агрессивно

Мало кто об этом знает, но собаки могут начать вести себя более агрессивно из-за болезни или боли. Если ваш питомец вдруг становится более агрессивным, это повод обратиться к ветеринару и проверить состояние здоровья вашей собаки.

Собака также может быть агрессивной и испытывать сильный стресс. Это защитная реакция животного. Например, это может произойти, если собака думает, что поднятая над головой рука означает, что человек собирается нанести удар.

Собаки, пережившие травматические события с людьми, начинают бояться и проявлять агрессию по отношению к человеку. В этом случае может помочь кинолог, специалист, который корректирует поведение собаки.

Кроме того, собаки часто становятся агрессивными по отношению к еде или любимым игрушкам. Охрана ресурсов является частой причиной агрессии по отношению к другим домашним животным.

Ваша собака может злиться на незнакомцев, которые приближаются к вашему дому. Таким образом, животное защищает территорию. Собаки также могут злиться из-за разочарования. Например, когда питомец не может получить то, что хочет, или пойти туда, куда хочет. Этот тип агрессии часто встречается у собак, которые проводят много времени на привязи и на поводке.

Уточнения

Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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