Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как филлеры для лица помогают достичь желаемого результата
Как избавиться от боли в ушах во время полёта
Как парковочные системы помогают водителям избежать аварий
В Египте обнаружена первая беременная мумия
Как спасти даже самые неудачные сырники
Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера
Простые упражнения, которые 100% избавят вас от отёков
Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист
Капуста не завязывается? Вы совершаете эти ошибки

От чего на самом деле зависит здоровье собаки

Правда ли, что дворняги здоровее породистых собак
1:13
Зоосфера

Считается, что дворняги обладают более крепким здоровьем по сравнению с породистыми собаками. Однако кинологи утверждают, что это не более чем миф, который не имеет научного обоснования.

Правда ли, что дворняги здоровее породистых собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам главы Российской кинологической федерации, Владимира Голубева, породистые собаки проходят тщательную селекцию: заводчики отбирают только здоровых животных для разведения, исключая из племенной программы тех, у кого выявлены болезни или отклонения от стандарта породы. Это позволяет поддерживать хорошее здоровье породистых собак.

Сторонники теории о здоровье дворняг указывают на естественный отбор среди беспородных животных, в ходе которого выживают только сильные особи. Тем не менее, эксперты считают, что это обобщение слишком упрощено и не отражает всей картины.

Здоровье собаки зависит от генетики, наследственности, условий содержания и питания, а также от состояния здоровья матери во время беременности. Немалое значение имеет сбалансированное питание, уход, физическая активность и регулярные осмотры у ветеринара.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Мария Погребняк показала, как отметила день рождения
Шоу-бизнес
Мария Погребняк показала, как отметила день рождения Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Последние материалы
Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера
Простые упражнения, которые 100% избавят вас от отёков
Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист
Капуста не завязывается? Вы совершаете эти ошибки
Правда ли, что дворняги здоровее породистых собак
Как хранить рыбу в холодильнике, чтобы не было запаха
Найдено доказательство культа богини Матери в Турции
Не поливайте так картофель, иначе лишитесь хорошего урожая
Фермеры Великобритании протестуют против введения налога на наследство
Как специи могут превратить обычный плов в кулинарный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.