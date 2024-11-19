Кошка нападает на улыбающихся — причины и советы

Почему коты не любят улыбающихся людей

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки иногда неожиданно проявляют агрессию, если гость начинает широко улыбаться. Ветеринар Михаил Шеляков объясняет, что кошки могут воспринимать улыбку как признак угрозы: оголённые зубы не кажутся им знаком дружелюбия, а напоминают хищный оскал.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

По словам Шелякова, кошки — очень любопытные существа, поэтому они часто подходят к гостям, чтобы приветствовать их. Однако если человек при этом начинает улыбаться и пытается погладить кошку, она может воспринять это как опасность. Оголённые зубы у человека могут ассоциироваться у кошки с агрессией, и она готова защищаться.

Кроме того, кошка может проявить агрессию, если человек пытается настойчиво её погладить или нависает над ней. В кошачьем мире такие действия могут расцениваться как угроза или попытка доминирования, что вызывает у питомца беспокойство и агрессию.

Шеляков советует избегать резких движений и не быть слишком навязчивым. Лучше позволить кошке самой подойти и привыкнуть к человеку, чтобы избежать стресса и агрессивной реакции.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



