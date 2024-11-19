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Кошка нападает на улыбающихся — причины и советы

Почему коты не любят улыбающихся людей
1:10
Зоосфера

Кошки иногда неожиданно проявляют агрессию, если гость начинает широко улыбаться. Ветеринар Михаил Шеляков объясняет, что кошки могут воспринимать улыбку как признак угрозы: оголённые зубы не кажутся им знаком дружелюбия, а напоминают хищный оскал.

Почему коты не любят улыбающихся людей
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

По словам Шелякова, кошки — очень любопытные существа, поэтому они часто подходят к гостям, чтобы приветствовать их. Однако если человек при этом начинает улыбаться и пытается погладить кошку, она может воспринять это как опасность. Оголённые зубы у человека могут ассоциироваться у кошки с агрессией, и она готова защищаться.

Кроме того, кошка может проявить агрессию, если человек пытается настойчиво её погладить или нависает над ней. В кошачьем мире такие действия могут расцениваться как угроза или попытка доминирования, что вызывает у питомца беспокойство и агрессию.

Шеляков советует избегать резких движений и не быть слишком навязчивым. Лучше позволить кошке самой подойти и привыкнуть к человеку, чтобы избежать стресса и агрессивной реакции.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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