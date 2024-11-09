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Характер и поведение, которые не нравятся кошкам

Кто не вызывает доверия у кошек
2:34
Зоосфера

Кошки — настоящие мастера интуиции. Они чувствуют наше настроение и характер, легко замечая то, что мы сами порой не осознаём. Эти независимые создания проявляют симпатию к определённым людям, в то время как от других стараются держаться подальше. Ниже приведены типы людей, которые не вызывают у кошек доверия:

Кто не вызывает доверия у кошек
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM
  • Громкие и слишком активные люди

Кошки ценят тишину и уют. Шумные и гиперактивные люди, резкие звуки и бурные движения вызывают у них тревогу и стресс. Кошки стремятся избегать таких людей и мест, где шумит телевизор или играет громкая музыка.

  • Люди, которые не контролируют гнев

Кошки способны уловить даже скрытую агрессию и раздражение, пусть и без явных проявлений. Они запоминают такие эмоции и стараются избегать людей, которых считают опасными. Кошки реагируют на тон голоса и язык тела, поэтому резкий голос или агрессивная мимика делает их насторожёнными.

  • Те, кто нарушает личные границы

Кошки любят общение на своих условиях. Если их внезапно поднять на руки или пристально смотреть им в глаза, они воспримут это как угрозу. Кошки ценят свободу выбора, и если их постоянно принуждать к играм или держать на руках, они начнут воспринимать человека как источник стресса.

  • Определённый тип внешности и запаха

Если кошка пережила неприятный опыт с человеком определённого типа (например, с определённым голосом, одеждой или резким запахом), в будущем она может настороженно относиться к схожим людям. Особенно кошек отталкивают сильные запахи — духи или табачный дым могут отпугнуть их, делая присутствие рядом с таким человеком нежелательным.

  • Запахи, которые им не нравятся

Кошки обладают острым обонянием, их рецепторы работают в 14 раз лучше, чем у людей. Поэтому любые резкие запахи — будь то сильный парфюм или запах алкоголя — могут их оттолкнуть. Кошкам больше импонируют люди с естественными, мягкими ароматами.

А кого кошки любят?

Кошки, как правило, предпочитают людей с мягким тембром голоса, особенно если это женщины, — их речь часто более спокойная и мелодичная. Но главное — уважение к границам. Кошки выбирают для общения тех, кто не вторгается в их личное пространство и позволяет им самим решать, когда начать контакт.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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