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Две собаки в доме: важные правила, о которых стоит знать

1:25
Зоосфера

Решение завести второго питомца — серьезный шаг, требующий взвешенного подхода. Важно трезво оценить свои возможности — как финансовые, так и временные. Специалисты предупреждают: две собаки означают двойную ответственность и значительно больше времени на уход, воспитание и внимание к животным.

Две собаки в доме: важные правила, о которых стоит знать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Перед тем как принять это решение, важно учесть несколько факторов. Например, совместное проживание потребует четких правил поведения для собак, чтобы избежать возможных проблем. Выгуливать сразу двух питомцев может быть непросто: одна собака захочет идти вперед, в то время как другая будет стоять на месте, что сделает прогулки менее комфортными.

Немаловажный аспект — конкуренция за внимание хозяина. Двум питомцам может быть сложно делить хозяина, и владельцу придется уметь вмешиваться в возможные конфликты. Также не стоит забывать о финансовых затратах, которые возрастают с появлением второго животного.

Если вы рассматриваете второго питомца просто для того, чтобы первая собака не скучала, лучше дважды подумать: все вышеописанные сложности могут сделать эту затею неоправданной. Планируйте этот шаг заранее и учтите все нюансы, чтобы совместная жизнь с двумя собаками приносила радость и хозяину, и питомцам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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