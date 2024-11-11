Эти советы помогут сохранить здоровье вашего питомца на долгие годы

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Потеря питомца — тяжелое испытание для любого владельца, но можно снизить риск ранней смерти, если заботиться о его здоровье. Пять простых рекомендаций помогут повысить шансы, что ваш питомец проживет долгую и счастливую жизнь. Эти советы могут показаться очевидными, но их регулярное соблюдение способно значительно продлить жизнь собаки.

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Регулярные прогулки и активные игры

Собака нуждается в ежедневных прогулках минимум два раза в день и физических упражнениях. Активный образ жизни помогает улучшить настроение и поддерживает здоровье питомца.

Профилактика у ветеринара

Не дожидайтесь явных признаков болезни, чтобы обратиться к врачу. Регулярные профилактические осмотры позволяют вовремя выявить и вылечить заболевания.

Избегайте опасных растений

Некоторые домашние растения, такие как тюльпаны, лилии и каланхоэ, опасны для собак. Убедитесь, что эти цветы не доступны для вашего питомца.

Осторожно используйте инсектициды

Многие средства для борьбы с насекомыми представляют опасность и для животных. Перед использованием тщательно ознакомьтесь с инструкцией.

Не курите рядом с собакой

Пассивное курение может причинить собаке не меньше вреда, чем человеку. Избегайте курения в помещениях, где находится ваш четвероногий друг.

Эти простые меры помогут питомцу дольше радовать вас своим присутствием, сохраняя его здоровым и активным.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

