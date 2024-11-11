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Как сделать так, чтобы котенок чувствовал себя как дома с первого дня

2:23
Зоосфера

Решение завести котенка может прийти внезапно: не всегда мы долго готовимся к этому, покупаем все необходимое и планируем визиты к ветеринару. Иногда кот просто оказывается в вашей жизни — будь то находка на улице или животное, которого отдают знакомые или соседи. Вот тут важно действовать правильно, чтобы помочь малышу привыкнуть к дому и обеспечить ему комфорт и безопасность.

Как сделать так, чтобы котенок чувствовал себя как дома с первого дня
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Первый день с котенком

Котенок, найденный на улице или полученный спонтанно, может принести с собой неожиданные проблемы, поэтому посещение ветеринара — первоочередная задача. Если у вас дома есть другие животные, лучше сразу изолировать нового питомца, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций.

После визита к врачу придется приобрести минимум: корм, лоток, наполнитель и переноску, чтобы удобно и безопасно возить котенка к ветеринару. Конечно, можно сразу купить лежанку, игрушки и прочие аксессуары, но самое важное — это еда и туалет, к которым питомца нужно приучать с первых дней.

Организация безопасного пространства

Для кошек нужно создать безопасное пространство, где не будет лишних опасностей: закройте окна сетками, уберите провода и мелкие предметы, уберите опасные для котенка вещи. А ещё важно проверить окна: в режиме проветривания они могут стать ловушкой для кошки, которая попытается через них выбежать.

Первые дни и недели

Заботясь о здоровье, не забывайте приучать питомца к лотку. Иногда для этого нужно несколько попыток с разными наполнителями. Важно также организовать карантин, чтобы убедиться, что новый друг не болен. Возможно, он не сразу привыкнет к вам и будет нервничать, но терпение и забота помогут ему успокоиться. Многие кошки адаптируются за несколько дней, и к этому времени котенка уже можно водить к врачу для прививок и других процедур.

Первый месяц: установление режима и прививки

За первый месяц вы с питомцем начнёте понимать друг друга, а котенок станет активнее исследовать дом. Постепенно его характер проявится во всей красе. Обязательно обсудите со специалистом сроки стерилизации, чтобы животное не испытывало дискомфорт от своих инстинктов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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