Как сделать так, чтобы котенок чувствовал себя как дома с первого дня

Решение завести котенка может прийти внезапно: не всегда мы долго готовимся к этому, покупаем все необходимое и планируем визиты к ветеринару. Иногда кот просто оказывается в вашей жизни — будь то находка на улице или животное, которого отдают знакомые или соседи. Вот тут важно действовать правильно, чтобы помочь малышу привыкнуть к дому и обеспечить ему комфорт и безопасность.
Котенок, найденный на улице или полученный спонтанно, может принести с собой неожиданные проблемы, поэтому посещение ветеринара — первоочередная задача. Если у вас дома есть другие животные, лучше сразу изолировать нового питомца, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций.
После визита к врачу придется приобрести минимум: корм, лоток, наполнитель и переноску, чтобы удобно и безопасно возить котенка к ветеринару. Конечно, можно сразу купить лежанку, игрушки и прочие аксессуары, но самое важное — это еда и туалет, к которым питомца нужно приучать с первых дней.
Для кошек нужно создать безопасное пространство, где не будет лишних опасностей: закройте окна сетками, уберите провода и мелкие предметы, уберите опасные для котенка вещи. А ещё важно проверить окна: в режиме проветривания они могут стать ловушкой для кошки, которая попытается через них выбежать.
Заботясь о здоровье, не забывайте приучать питомца к лотку. Иногда для этого нужно несколько попыток с разными наполнителями. Важно также организовать карантин, чтобы убедиться, что новый друг не болен. Возможно, он не сразу привыкнет к вам и будет нервничать, но терпение и забота помогут ему успокоиться. Многие кошки адаптируются за несколько дней, и к этому времени котенка уже можно водить к врачу для прививок и других процедур.
За первый месяц вы с питомцем начнёте понимать друг друга, а котенок станет активнее исследовать дом. Постепенно его характер проявится во всей красе. Обязательно обсудите со специалистом сроки стерилизации, чтобы животное не испытывало дискомфорт от своих инстинктов.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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