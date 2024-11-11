Королевская стать и гордый характер: вся правда о сибирских кошках

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сибирская кошка — одна из самых узнаваемых и обожаемых пород, как в России, так и за её пределами. Крепкая и грациозная, она олицетворяет характер русского северного края. Пушистый мех и развитые охотничьи инстинкты позволили этим кошкам выживать в суровых условиях и сделали их любимцами в домах от крестьянских до дворянских.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Основные особенности

Сибирская кошка — это настоящая гордость для владельцев. Взрослые коты весят от 6 до 11 кг, а самки — от 3 до 6 кг. Их продолжительность жизни составляет около 15-17 лет, хотя некоторые доживают и до 20. Эти животные созревают медленно, достигая полной зрелости лишь к 3-5 годам.

Внешний вид и стандарт породы

Сибирская кошка выделяется своим мощным и гармоничным телосложением: мускулистый корпус, крепкая шея, крупные лапы с "кисточками" между подушечками. У этой породы всё "королевское": крупные глаза с оттенками от зелёного до ярко-оранжевого, пушистый хвост и густая, плотная шерсть, которая помогает справляться с холодом. Некоторые представители имеют кисточки на ушах, что добавляет сходства с рысью.

Характер

Сибирские кошки независимы, но при этом привязаны к своим владельцам. Они предпочитают компанию человека, которого считают своим "хозяином", но никогда не будут навязываться. Эти кошки хорошо ладят с пожилыми людьми, умеют быть терпеливыми с детьми и поддерживают чистоту. Сибиряки умны и быстро учатся, редко приносят хлопоты своим владельцам. Однако стоит учитывать, что они ревнивы и не всегда готовы делить внимание хозяина с другими питомцами.

Откуда взялась сибирская порода

Впервые упоминания о кошках, напоминающих сибирских, появились в России в XVI веке. Считается, что предки этих котов прибыли из Средней Азии вместе с купцами, а после переселения в Сибирь они быстро адаптировались к местному климату, обзавелись густой шерстью и стали грозой грызунов. Со временем их начали активно разводить и стандартизировать как отдельную породу.

История и признание

Впервые стандартизация породы началась в Москве и Санкт-Петербурге в 1986 году. Вскоре состоялись первые выставки, и сибирская кошка официально получила статус породы в 1990 году с кодом SIB. Всемирная Федерация кошек признала её в 1991 году, а спустя несколько лет порода получила признание и в США. Сегодня сибирские кошки — гордость российских заводчиков и один из самых востребованных породистых питомцев.

Сибирская кошка — это не только пушистое украшение дома, но и настоящий друг, уравновешенный и в то же время обладающий ярким характером. Её природный интеллект и чуткость к настроению хозяев делают её прекрасным выбором для тех, кто ищет умного и преданного питомца.

Уточнения

Сиби́рская кошка - порода полудлинношёрстных кошек.

