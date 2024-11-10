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Чем наполнить лоток, чтобы питомец был доволен

4:30
Зоосфера

Выбор подходящего наполнителя для кошачьего туалета — дело не только важное, но и достаточно сложное. Для питомца это вопрос комфорта и привычки, а для хозяина — способ поддерживать чистоту дома и приучить питомца к лотку. Что ожидает котик от наполнителя?

Чем наполнить лоток, чтобы питомец был доволен
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Он должен быть удобным для копания, не иметь резкого запаха и эффективно впитывать влагу. А что важно хозяину? Чтобы наполнитель впитывал неприятные запахи, не разносился по квартире, легко убирался и был доступным по цене.

Как совместить пожелания питомца и хозяина? Разберёмся, какие виды наполнителей бывают и как подобрать лучший для вашего пушистого друга.

Основные виды наполнителей для кошачьего туалета

Наполнители различаются по типу впитывания (комкующиеся и просто впитывающие) и по материалам. Комкующиеся наполнители при намокании образуют плотные комки, которые легко убрать, оставляя чистоту в лотке. Впитывающие материалы, напротив, впитывают жидкость и запах, но не образуют комков.

Популярные виды наполнителей по материалу:

Глиняный (бентонитовый)

Изготавливается из природной глины, бывает разного помола: мелкий пылит больше, крупный — меньше. Бывает комкующимся и впитывающим, отлично справляется с влагой. Однако при намокании глиняные частички могут прилипать к лапам и шерсти кота, что может стать проблемой, особенно для длинношерстных питомцев.

Плюсы:

  • Натуральный состав
  • Привычная текстура, напоминающая кошке рыхлую почву
  • Доступная цена
  • Высокая впитывающая способность

Минусы:

  • Пылит при мелком помоле
  • Липнет к шерсти и лапам
  • Нельзя смывать в унитаз

Древесный

Гранулы из спрессованных опилок впитывают влагу и нейтрализуют запахи. Экологичный, биоразлагаемый материал подходит для большинства кошек и не вызывает аллергии. Подходит даже для смывания в унитаз, что делает его удобным в утилизации.

Плюсы:

  • Экологичность и натуральность
  • Хорошая впитываемость и лёгкий аромат древесины
  • Можно смывать в унитаз

Минусы:

  • Мелкие опилки могут высыпаться из лотка
  • Частая замена из-за быстрого промокания

Силикагелевый

Создан на основе кремния, обладает высокой впитывающей способностью и долго удерживает неприятные запахи. Экономичный и не требует частой замены. Однако его текстура может показаться кошке непривычной.

Плюсы:

  • Экономичный расход
  • Отличная впитывающая способность
  • Хорошо удерживает запахи

Минусы:

  • Высокая стоимость
  • Не комкуется
  • Нельзя смывать в унитаз

Кукурузный

Изготавливается из переработанных початков кукурузы, выглядит как лёгкий попкорн. Недорогой и экологичный материал, который легко смывается в канализацию.

Плюсы:

  • Натуральный и гипоаллергенный
  • Низкая цена
  • Подходит для смывания в туалет

Минусы:

Легко разносится по дому

Быстро промокает и требует частой замены

Бумажный

Делается из прессованной бумаги и может быть смыт в унитаз небольшими порциями. Хороший бюджетный вариант, но быстро теряет свои свойства при намокании.

Плюсы:

  • Доступная цена
  • Можно смывать в унитаз

Минусы:

  • Плохо удерживает запахи
  • Быстро промокает

Соевый

Основной компонент — соевые волокна. Этот вид наполнитель часто окрашен, так как в производстве применяют натуральные красители. Полностью растворяется в воде, что делает его безопасным для утилизации через канализацию.

Плюсы:

  • Без пыли
  • Хорошо удерживает жидкость и запах
  • Можно смывать в унитаз

Минусы:

  • Высокая цена
  • Мелкие гранулы могут прилипать к шерсти и лапам

Советы по выбору наполнителя

Для активных копателей подойдут глиняные или силикагелевые наполнители.

Если в доме несколько питомцев, глиняный наполнитель часто становится оптимальным вариантом, так как похож на натуральную почву.

Для длинношерстных кошек лучше выбирать нелипкие варианты.

Для котят используйте наполнители мелкого помола и вводите новый постепенно.

Кошки не любят резких запахов, поэтому ароматизаторы могут отпугнуть питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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