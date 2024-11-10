Чем наполнить лоток, чтобы питомец был доволен

4:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор подходящего наполнителя для кошачьего туалета — дело не только важное, но и достаточно сложное. Для питомца это вопрос комфорта и привычки, а для хозяина — способ поддерживать чистоту дома и приучить питомца к лотку. Что ожидает котик от наполнителя?

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Он должен быть удобным для копания, не иметь резкого запаха и эффективно впитывать влагу. А что важно хозяину? Чтобы наполнитель впитывал неприятные запахи, не разносился по квартире, легко убирался и был доступным по цене.

Как совместить пожелания питомца и хозяина? Разберёмся, какие виды наполнителей бывают и как подобрать лучший для вашего пушистого друга.

Основные виды наполнителей для кошачьего туалета

Наполнители различаются по типу впитывания (комкующиеся и просто впитывающие) и по материалам. Комкующиеся наполнители при намокании образуют плотные комки, которые легко убрать, оставляя чистоту в лотке. Впитывающие материалы, напротив, впитывают жидкость и запах, но не образуют комков.

Популярные виды наполнителей по материалу:

Глиняный (бентонитовый)

Изготавливается из природной глины, бывает разного помола: мелкий пылит больше, крупный — меньше. Бывает комкующимся и впитывающим, отлично справляется с влагой. Однако при намокании глиняные частички могут прилипать к лапам и шерсти кота, что может стать проблемой, особенно для длинношерстных питомцев.

Плюсы:

Натуральный состав

Привычная текстура, напоминающая кошке рыхлую почву

Доступная цена

Высокая впитывающая способность

Минусы:

Пылит при мелком помоле

Липнет к шерсти и лапам

Нельзя смывать в унитаз

Древесный

Гранулы из спрессованных опилок впитывают влагу и нейтрализуют запахи. Экологичный, биоразлагаемый материал подходит для большинства кошек и не вызывает аллергии. Подходит даже для смывания в унитаз, что делает его удобным в утилизации.

Плюсы:

Экологичность и натуральность

Хорошая впитываемость и лёгкий аромат древесины

Можно смывать в унитаз

Минусы:

Мелкие опилки могут высыпаться из лотка

Частая замена из-за быстрого промокания

Силикагелевый

Создан на основе кремния, обладает высокой впитывающей способностью и долго удерживает неприятные запахи. Экономичный и не требует частой замены. Однако его текстура может показаться кошке непривычной.

Плюсы:

Экономичный расход

Отличная впитывающая способность

Хорошо удерживает запахи

Минусы:

Высокая стоимость

Не комкуется

Нельзя смывать в унитаз

Кукурузный

Изготавливается из переработанных початков кукурузы, выглядит как лёгкий попкорн. Недорогой и экологичный материал, который легко смывается в канализацию.

Плюсы:

Натуральный и гипоаллергенный

Низкая цена

Подходит для смывания в туалет

Минусы:

Легко разносится по дому

Быстро промокает и требует частой замены

Бумажный

Делается из прессованной бумаги и может быть смыт в унитаз небольшими порциями. Хороший бюджетный вариант, но быстро теряет свои свойства при намокании.

Плюсы:

Доступная цена

Можно смывать в унитаз

Минусы:

Плохо удерживает запахи

Быстро промокает

Соевый

Основной компонент — соевые волокна. Этот вид наполнитель часто окрашен, так как в производстве применяют натуральные красители. Полностью растворяется в воде, что делает его безопасным для утилизации через канализацию.

Плюсы:

Без пыли

Хорошо удерживает жидкость и запах

Можно смывать в унитаз

Минусы:

Высокая цена

Мелкие гранулы могут прилипать к шерсти и лапам

Советы по выбору наполнителя

Для активных копателей подойдут глиняные или силикагелевые наполнители.

Если в доме несколько питомцев, глиняный наполнитель часто становится оптимальным вариантом, так как похож на натуральную почву.

Для длинношерстных кошек лучше выбирать нелипкие варианты.

Для котят используйте наполнители мелкого помола и вводите новый постепенно.

Кошки не любят резких запахов, поэтому ароматизаторы могут отпугнуть питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



