Чем наполнить лоток, чтобы питомец был доволен

Выбор подходящего наполнителя для кошачьего туалета — дело не только важное, но и достаточно сложное. Для питомца это вопрос комфорта и привычки, а для хозяина — способ поддерживать чистоту дома и приучить питомца к лотку. Что ожидает котик от наполнителя?
Он должен быть удобным для копания, не иметь резкого запаха и эффективно впитывать влагу. А что важно хозяину? Чтобы наполнитель впитывал неприятные запахи, не разносился по квартире, легко убирался и был доступным по цене.
Как совместить пожелания питомца и хозяина? Разберёмся, какие виды наполнителей бывают и как подобрать лучший для вашего пушистого друга.
Наполнители различаются по типу впитывания (комкующиеся и просто впитывающие) и по материалам. Комкующиеся наполнители при намокании образуют плотные комки, которые легко убрать, оставляя чистоту в лотке. Впитывающие материалы, напротив, впитывают жидкость и запах, но не образуют комков.
Популярные виды наполнителей по материалу:
Глиняный (бентонитовый)
Изготавливается из природной глины, бывает разного помола: мелкий пылит больше, крупный — меньше. Бывает комкующимся и впитывающим, отлично справляется с влагой. Однако при намокании глиняные частички могут прилипать к лапам и шерсти кота, что может стать проблемой, особенно для длинношерстных питомцев.
Плюсы:
Минусы:
Древесный
Гранулы из спрессованных опилок впитывают влагу и нейтрализуют запахи. Экологичный, биоразлагаемый материал подходит для большинства кошек и не вызывает аллергии. Подходит даже для смывания в унитаз, что делает его удобным в утилизации.
Плюсы:
Минусы:
Силикагелевый
Создан на основе кремния, обладает высокой впитывающей способностью и долго удерживает неприятные запахи. Экономичный и не требует частой замены. Однако его текстура может показаться кошке непривычной.
Плюсы:
Минусы:
Кукурузный
Изготавливается из переработанных початков кукурузы, выглядит как лёгкий попкорн. Недорогой и экологичный материал, который легко смывается в канализацию.
Плюсы:
Минусы:
Легко разносится по дому
Быстро промокает и требует частой замены
Бумажный
Делается из прессованной бумаги и может быть смыт в унитаз небольшими порциями. Хороший бюджетный вариант, но быстро теряет свои свойства при намокании.
Плюсы:
Минусы:
Соевый
Основной компонент — соевые волокна. Этот вид наполнитель часто окрашен, так как в производстве применяют натуральные красители. Полностью растворяется в воде, что делает его безопасным для утилизации через канализацию.
Плюсы:
Минусы:
Для активных копателей подойдут глиняные или силикагелевые наполнители.
Если в доме несколько питомцев, глиняный наполнитель часто становится оптимальным вариантом, так как похож на натуральную почву.
Для длинношерстных кошек лучше выбирать нелипкие варианты.
Для котят используйте наполнители мелкого помола и вводите новый постепенно.
Кошки не любят резких запахов, поэтому ароматизаторы могут отпугнуть питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.