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Прячут ли страусы голову в песок: Миф которому уже 2000 лет

2:02
Зоосфера

Существует миф, что при столкновении с опасностью страусы (Struthio camelus) прячут голову в песок, чтобы скрыться от угрозы. Этот образ вошёл в повседневный язык: выражение "прятать голову в песок" означает избегать проблем и закрывать глаза на трудности.

Прячут ли страусы голову в песок: Миф которому уже 2000 лет
Фото: flickr.com by Umberto Salvagnin, CC BY 2.0

Легенда о "страусиных" повадках могла быть придумана ещё римским учёным Плинием Старшим, который в одной из своих ранних энциклопедий описывал, как страусы прячут головы в кустах, чтобы спрятаться.

На самом деле, страусы не прячут голову в песок. Это представление возникло из-за ряда особенностей их поведения и внешности. Эти гигантские птицы, обитающие на лугах, саваннах и пустынях Африки, достигают 2,7 метра в высоту и могут весить до 130 кг.

У них маленькие головы по сравнению с телом, что создаёт иллюзию "зарывания головы", особенно когда страусы наклоняются к земле, выискивая пищу.

Страусы выкапывают неглубокие ямки для своих яиц и поворачивают их несколько раз в день, чтобы сохранять тепло. Когда они наклоняются, это часто выглядит так, будто они прячут головы. Кроме того, страусы, питаясь на уровне земли, склонив голову, могут создавать ту же иллюзию.

Эти птицы считаются самыми быстрыми в мире и могут разгоняться до 70 км/ч, что помогает им спасаться от хищников, таких как львы и гепарды.

При угрозе страус может вытянуть шею параллельно земле, сливаясь с ландшафтом, и даже взмахнуть крыльями, чтобы поднять облако пыли и отвлечь врага. В некоторых случаях страус может ударить так сильно, что нанесёт смертельный удар даже льву.

Итак, вместо того чтобы зарываться в песок, страусы рассчитывают на скорость, обоняние и хитроумные поведенческие трюки, чтобы убежать от опасности.

Уточнения

Гай Плиний Секунд, лат. Gaius Plinius Secundus) — древнеримский писатель-эрудит. Наиболее известен как Пли́ний Ста́рший, автор «Естественной истории» — крупнейшего энциклопедического сочинения античности.

Африка́нский стра́ус (лат. Struthio camelus) — бескилевая нелетающая птица семейства страусовых, научное название в переводе с греческого означает «воробей-верблюд» (др.-греч. στρουθίο-κάμηλος).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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