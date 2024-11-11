Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка мяукает по ночам

Мяуканье кошки по ночам — это способ сообщить о своих потребностях. Таким образом, животное хочет рассказать вам о голоде, жажде или скуке.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Причины появления ночного шума могут быть разными. Довольно часто кошке становится скучно по ночам, когда все спят. Это может стать настоящей проблемой, так как из-за этого человек может не высыпаться по ночам.

Иногда коты внезапно начинают мяукать, если они расстроены или голодны. Тем не менее не стоит кормить кошку на ночь, так как питомец привыкнет к такому рациону и будет просить кушать каждый вечер или рано утром.

Что делать, если кошка громко мяукает по ночам

Если животное мяукает по ночам, важно понять причину. Узнайте, какие потребности вашего питомца не удовлетворяются.

Если это скука, купите игрушку, с которой ваш питомец сможет играть самостоятельно. Если ваша кошка взрослая и ранее не имела такого поведения, стоит проверить здоровье животного у ветеринара.

Постарайтесь приучить кошку бодрствовать днем и спать ночью. Для этого не стоит кормить и уделять внимание животному в ночное время. Играйте со своей кошкой много и долго в течение дня, чтобы вечером животное устало и захотело спать.

Иногда громкое мяуканье является признаком того, что ваш питомец нездоров. Иногда это может быть симптомом когнитивных нарушений, цистита, хронического стресса и недостатка физической активности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



