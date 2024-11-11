Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет

Мяуканье кошки по ночам — это способ сообщить о своих потребностях. Таким образом, животное хочет рассказать вам о голоде, жажде или скуке.
Причины появления ночного шума могут быть разными. Довольно часто кошке становится скучно по ночам, когда все спят. Это может стать настоящей проблемой, так как из-за этого человек может не высыпаться по ночам.
Иногда коты внезапно начинают мяукать, если они расстроены или голодны. Тем не менее не стоит кормить кошку на ночь, так как питомец привыкнет к такому рациону и будет просить кушать каждый вечер или рано утром.
Если животное мяукает по ночам, важно понять причину. Узнайте, какие потребности вашего питомца не удовлетворяются.
Если это скука, купите игрушку, с которой ваш питомец сможет играть самостоятельно. Если ваша кошка взрослая и ранее не имела такого поведения, стоит проверить здоровье животного у ветеринара.
Постарайтесь приучить кошку бодрствовать днем и спать ночью. Для этого не стоит кормить и уделять внимание животному в ночное время. Играйте со своей кошкой много и долго в течение дня, чтобы вечером животное устало и захотело спать.
Иногда громкое мяуканье является признаком того, что ваш питомец нездоров. Иногда это может быть симптомом когнитивных нарушений, цистита, хронического стресса и недостатка физической активности.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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