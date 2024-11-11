Простой способ, чтобы кот не отвлекал от работы

Если вы работаете из дома и наслаждаетесь компанией своего пушистого друга, а он так и норовит пройтись по клавиатуре, не спешите его прогонять. Есть хитрый способ, который позволит и коту быть рядом, и вам не отвлекаться.
Поставьте на стол небольшую коробку, например, из-под обуви. Кошки обожают уютные замкнутые пространства, и ваш питомец обязательно обратит внимание на "новое место" и захочет там устроиться. Особенно если внутрь положить мягкую ткань: это создаст дополнительный уют, и кот, вероятнее всего, задержится в коробке надолго. Этот простой приём поможет вам сосредоточиться на работе, не отказывая любимцу в компании.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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