Простой способ, чтобы кот не отвлекал от работы

Как не отвлекаться на кота во время работы дома

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы работаете из дома и наслаждаетесь компанией своего пушистого друга, а он так и норовит пройтись по клавиатуре, не спешите его прогонять. Есть хитрый способ, который позволит и коту быть рядом, и вам не отвлекаться.

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Поставьте на стол небольшую коробку, например, из-под обуви. Кошки обожают уютные замкнутые пространства, и ваш питомец обязательно обратит внимание на "новое место" и захочет там устроиться. Особенно если внутрь положить мягкую ткань: это создаст дополнительный уют, и кот, вероятнее всего, задержится в коробке надолго. Этот простой приём поможет вам сосредоточиться на работе, не отказывая любимцу в компании.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



