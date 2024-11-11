Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, когда рэпера Гуфа отпустят из рехаба
Диетолог призвала отказаться от белого хлеба при ожирении и диабете
Зимняя подготовка автомобиля: советы для надёжной эксплуатации
Китайский марсоход обнаружил признаки океана на Марсе
Экологично и эффективно: превращаем опилки в полезные ресурсы для растений
Екатерина Варнава ответила на критику своего лица: многие думают, что я скоро всё
Кошачьи объятия или маркеры территории: раскрываем секреты поведения
Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке
Николай Цискаридзе встал на защиту квадроберов

Простой способ, чтобы кот не отвлекал от работы

Как не отвлекаться на кота во время работы дома
0:44
Зоосфера

Если вы работаете из дома и наслаждаетесь компанией своего пушистого друга, а он так и норовит пройтись по клавиатуре, не спешите его прогонять. Есть хитрый способ, который позволит и коту быть рядом, и вам не отвлекаться.

Как не отвлекаться на кота во время работы дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поставьте на стол небольшую коробку, например, из-под обуви. Кошки обожают уютные замкнутые пространства, и ваш питомец обязательно обратит внимание на "новое место" и захочет там устроиться. Особенно если внутрь положить мягкую ткань: это создаст дополнительный уют, и кот, вероятнее всего, задержится в коробке надолго. Этот простой приём поможет вам сосредоточиться на работе, не отказывая любимцу в компании.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Популярное
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.

Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Последние материалы
Экологично и эффективно: превращаем опилки в полезные ресурсы для растений
Екатерина Варнава ответила на критику своего лица: многие думают, что я скоро всё
Кошачьи объятия или маркеры территории: раскрываем секреты поведения
Как не отвлекаться на кота во время работы дома
Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке
Николай Цискаридзе встал на защиту квадроберов
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Тренер рассказал, как отжиматься в гравитроне
Перечислены продукты, которые нельзя потреблять на голодный желудок
Хорошей основой под макияж стал продукт мужской косметики, он смягчает, матирует и убирает покраснения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.