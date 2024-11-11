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Три породы собак с высокой продолжительностью жизни

Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
1:07
Зоосфера

Перед тем как завести собаку, важно учитывать особенности разных пород, в том числе и их продолжительность жизни. Некоторые питомцы могут радовать своих владельцев долгие годы. Ниже — три породы, чьи представители известны своей долгожительностью.

Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Лхасский апсо

Эти собаки не только дружелюбны и уравновешенны, но и отличаются крепким здоровьем и высокой продолжительностью жизни. Лхасский апсо способен прожить около 14 лет, становясь верным другом и спутником на многие годы.

Джек-рассел-терьер

Энергичные и умные джек-расселы легко обучаемы и отлично ладят с детьми, что делает их прекрасным выбором для семей. Собаки этой породы могут прожить до 16 лет, оставаясь активными и жизнерадостными на протяжении всей жизни.

Померанский шпиц

Эти смелые и преданные собаки способны прожить в среднем до 14 лет. Померанские шпицы, хоть и склонны к независимости, очень любят своего хозяина и становятся отличными компаньонами.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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