5 малоизвестных фактов о кошках, которые важно знать каждому

Эти удивительные факты о кошках вас точно удивят

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева считают, что знают о кошках всё, ведь эти питомцы живут с людьми уже тысячелетия. Однако кошки по-прежнему остаются загадочными существами, и у них есть свои скрытые особенности. Вот несколько интересных фактов, которые помогут лучше понять вашего мурлыкающего друга.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, PDM

1. Кошки способны мгновенно просыпаться

В отличие от человека, которому требуется некоторое время, чтобы "проснуться" после сна, кошки переходят от сна к бодрствованию за секунду. Это связано с их природными инстинктами — такая способность помогает быстро реагировать на потенциальную опасность или добычу.

2. Непривычный способ выражать любовь

Когда кошка смотрит на хозяина и медленно моргает, это не просто расслабленное поведение. Таким образом кошка "говорит" о своей привязанности. Попробуйте медленно моргнуть в ответ — для кошки это будет знаком взаимного доверия и любви.

3. Отсутствие вкуса к сладкому

Кошки не только не нуждаются в десертах, но и вовсе не чувствуют сладкого вкуса. У них нет рецепторов, которые могли бы распознать сладость, поэтому всё, что содержит сахар, для них абсолютно безвкусно. К тому же, такие продукты могут навредить их здоровью.

4. Мурлыканье как способ снять стресс

Хотя мурлыканье чаще всего ассоциируется с кошачьим удовольствием, оно также может быть признаком того, что кошке некомфортно. При боли или тревоге кошки могут мурлыкать, чтобы успокоиться и снизить уровень стресса.

5. Молоко — вовсе не деликатес для кошек

Стереотип о том, что кошки обожают молоко, неверен. На самом деле, у большинства взрослых кошек нет ферментов, способных расщеплять лактозу, поэтому молочные продукты могут вызвать расстройство пищеварения. Лучше заменить молоко чистой водой и правильно сбалансированным кормом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



