Простой способ приучить кошку к переноске без стресса

Для многих владельцев кошек переноска превращается в источник стресса как для питомца, так и для них самих. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вашей кошке привыкнуть к этому аксессуару:
Если переноска новая, оставьте её в комнате с открытой дверцей, чтобы кошка могла исследовать её в привычной обстановке. Вложите внутрь знакомую игрушку или мягкую подстилку, чтобы она приобрела домашний запах — это сделает переноску более уютной и безопасной.
Поместите любимую игрушку кошки в переноску. Положительные ассоциации помогут снизить тревожность животного. Если питомец чувствует себя спокойно внутри, он меньше будет бояться, когда переноска закрыта.
Во время поездки избегайте лишнего открытия дверцы, чтобы кошка чувствовала себя защищённой и не оказалась в опасности. Если питомец нервничает, просто приоткройте дверцу, чтобы его успокоить и погладить. Также старайтесь поставить переноску так, чтобы кошка видела вас — это создаёт чувство безопасности.
Если приучить кошку к переноске не удаётся и она сильно тревожится, поговорите с ветеринаром. Он может порекомендовать безопасные успокаивающие средства, подходящие для вашего питомца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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