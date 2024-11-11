Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Богемные улочки Санта-Терезы снова привлекают любителей искусства
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Чем опасен диоксид серы и как выбрать продукты без добавки Е220
58-летняя Лада Дэнс рассказала, почему не торопится замуж
Как подчеркнуть глубину и красоту зелёных глаз с помощью макияжа
Как приготовить идеальные голубцы в томатно-сметанном соусе
Самые нужные команды для собаки: безопасность и послушание
Как защитить авто от угона: простые советы
Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так

Простой способ приучить кошку к переноске без стресса

Как справиться с боязнью переноски у кошки: советы от экспертов
1:27
Зоосфера

Для многих владельцев кошек переноска превращается в источник стресса как для питомца, так и для них самих. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут вашей кошке привыкнуть к этому аксессуару:

Как справиться с боязнью переноски у кошки: советы от экспертов
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Начните знакомство заранее

Если переноска новая, оставьте её в комнате с открытой дверцей, чтобы кошка могла исследовать её в привычной обстановке. Вложите внутрь знакомую игрушку или мягкую подстилку, чтобы она приобрела домашний запах — это сделает переноску более уютной и безопасной.

Создайте положительные ассоциации

Поместите любимую игрушку кошки в переноску. Положительные ассоциации помогут снизить тревожность животного. Если питомец чувствует себя спокойно внутри, он меньше будет бояться, когда переноска закрыта.

Во время поездки

Во время поездки избегайте лишнего открытия дверцы, чтобы кошка чувствовала себя защищённой и не оказалась в опасности. Если питомец нервничает, просто приоткройте дверцу, чтобы его успокоить и погладить. Также старайтесь поставить переноску так, чтобы кошка видела вас — это создаёт чувство безопасности.

Если кошка всё ещё боится

Если приучить кошку к переноске не удаётся и она сильно тревожится, поговорите с ветеринаром. Он может порекомендовать безопасные успокаивающие средства, подходящие для вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель
Экономика и бизнес
Жители Польши в восточной пограничной зоне могут лишиться земель Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Последние материалы
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Чем опасен диоксид серы и как выбрать продукты без добавки Е220
58-летняя Лада Дэнс рассказала, почему не торопится замуж
Как подчеркнуть глубину и красоту зелёных глаз с помощью макияжа
Как приготовить идеальные голубцы в томатно-сметанном соусе
Самые нужные команды для собаки: безопасность и послушание
Как защитить авто от угона: простые советы
Чеснок удивит небывалым урожаем, если подкармливать его так
Какие опасности чаще всего подстерегают владельцев квартир в российских городах
Как справиться с боязнью переноски у кошки: советы от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.