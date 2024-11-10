Как выбрать миску для кошки и как часто менять воду

Частота смены воды для кошки: почему это важно

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если ваш питомец ест исключительно влажный корм, доступ к чистой воде должен быть постоянным. Но просто налить воду в миску недостаточно. Важно обновлять её не менее двух раз в день — утром и вечером, чтобы вода всегда оставалась свежей. Если вы заметили, что в воду попал корм или мусор, меняйте её сразу же.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Какую воду давать кошке?

Вода, которую пьет ваш питомец, должна быть такого же качества, как и та, что вы пьёте сами. Подойдут бутилированная или кипяченая вода. Если же вы используете воду из-под крана, убедитесь, что она проходит фильтрацию. Это поможет избежать попадания в организм питомца вредных примесей.

Как выбрать миску для воды?

Миски для воды могут быть сделаны из различных материалов, но не все они одинаково подходят для кошек. Керамические миски считаются оптимальными, так как они не царапаются, как пластиковые, и устойчивы к появлению сколов. Также подойдут металлические и стеклянные варианты.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



