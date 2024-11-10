Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как озеленить квартиру: неприхотливые растения для начинающих
Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой
Учёные раскрыли тайну потряхивания собак при намокании
Стало известно, прибудет ли Миранчук в российскую сборную
Рецепт мятной маски для очищения кожи от прыщей и её полезные свойства
Ошибки осеннего удобрения: что может навредить вашим растениям
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Запущен круиз для тех, кто хочет пережить президентство Трампа в море
Как употреблять картофель зимой, чтобы не набрать лишний вес

Как выбрать миску для кошки и как часто менять воду

Частота смены воды для кошки: почему это важно
1:06
Зоосфера

Даже если ваш питомец ест исключительно влажный корм, доступ к чистой воде должен быть постоянным. Но просто налить воду в миску недостаточно. Важно обновлять её не менее двух раз в день — утром и вечером, чтобы вода всегда оставалась свежей. Если вы заметили, что в воду попал корм или мусор, меняйте её сразу же.

Частота смены воды для кошки: почему это важно
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Какую воду давать кошке?

Вода, которую пьет ваш питомец, должна быть такого же качества, как и та, что вы пьёте сами. Подойдут бутилированная или кипяченая вода. Если же вы используете воду из-под крана, убедитесь, что она проходит фильтрацию. Это поможет избежать попадания в организм питомца вредных примесей.

Как выбрать миску для воды?

Миски для воды могут быть сделаны из различных материалов, но не все они одинаково подходят для кошек. Керамические миски считаются оптимальными, так как они не царапаются, как пластиковые, и устойчивы к появлению сколов. Также подойдут металлические и стеклянные варианты.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Садоводство, цветоводство
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Садоводство, цветоводство
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов Аудио 
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры
Экономика и бизнес
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Последние материалы
Владельцы гибридных авто в России требуют унификации методики расчёта мощности
Продукты, которые полезны для сосудов и настроения — что есть каждый день
Жарим пельмени правильно: советы и рекомендации для начинающих
Кошачья реакция на закрытую дверь: инстинкты и привычки питомцев
Частота смены воды для кошки: почему это важно
Историк моды Александр Васильев рассказал о кошках и собаках в Стамбуле
В России рассказали, кто первым освоит Луну
Продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут способствовать набору веса
Овечкин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ
Наслаждайтесь домашним компотом круглый год: вот как приготовить вкусный компот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.