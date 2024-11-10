Как выбрать миску для кошки и как часто менять воду

Даже если ваш питомец ест исключительно влажный корм, доступ к чистой воде должен быть постоянным. Но просто налить воду в миску недостаточно. Важно обновлять её не менее двух раз в день — утром и вечером, чтобы вода всегда оставалась свежей. Если вы заметили, что в воду попал корм или мусор, меняйте её сразу же.
Вода, которую пьет ваш питомец, должна быть такого же качества, как и та, что вы пьёте сами. Подойдут бутилированная или кипяченая вода. Если же вы используете воду из-под крана, убедитесь, что она проходит фильтрацию. Это поможет избежать попадания в организм питомца вредных примесей.
Миски для воды могут быть сделаны из различных материалов, но не все они одинаково подходят для кошек. Керамические миски считаются оптимальными, так как они не царапаются, как пластиковые, и устойчивы к появлению сколов. Также подойдут металлические и стеклянные варианты.
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