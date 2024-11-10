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Первый день щенка в доме: воспитание с первых минут

Воспитание собаки: начинайте с первого дня
1:40
Зоосфера

Когда начинать воспитание собаки: ключевые советы для хозяев

Специалисты советуют начинать воспитание собаки с первого дня, как только питомец оказывается в вашем доме. Этот момент является идеальным для знакомства щенка с его новыми условиями и правилами поведения. Важно сразу обеспечить ему комфорт — позаботиться о мисках для воды и еды, уютном месте для отдыха, подходящем корме и разнообразных игрушках. Такой подход поможет собаке почувствовать себя в безопасности и быстрее привыкнуть к новой обстановке.

Воспитание собаки: начинайте с первого дня
Фото: commons.wikimedia.org by Васиф Саджад Кашмири, CC BY-SA 3.0

Первоначальное обучение базовым командам также лучше начинать в раннем возрасте. Важно не только заниматься с питомцем дома, но и выводить его на прогулки, продолжая обучение в игровых ситуациях.

С чего начать воспитание?

  1. Привычка к имени: Первое, с чего следует начинать, — это приучить собаку откликаться на своё имя. Важно выбрать простую и короткую кличку, которую щенку будет легко запомнить. Используйте только это имя, чтобы питомец привыкал быстрее.

  2. Обучение базовым командам: Когда щенок начнёт откликаться на своё имя, переходите к командам. В возрасте трёх месяцев он должен освоить базовые команды: "Фу!", "Ко мне!", "Место!", "Рядом!" и "Апорт!". Эти команды заложат основу для дальнейшего послушания и помогут избежать многих трудностей в будущем.

Начав воспитание с первых дней и выработав у питомца нужные привычки, вы сможете вырастить спокойного и послушного компаньона.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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